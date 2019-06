Déclaration du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne sur le Mois national de l'histoire autochtone





OTTAWA, le 1e juin 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, je me joins à bon nombre de mes collègues, aux employés de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne, ainsi qu'aux peuples autochtones et non autochtones du Canada d'un océan à l'autre, pour souligner le début du Mois national de l'histoire autochtone. C'est l'occasion pour nous tous de réfléchir à l'importance historique et continue des valeurs, des cultures et des contributions autochtones dans nos collectivités, et de la reconnaître.

« Nous devons tirer des leçons de notre passé afin d'avancer sur la voie de la réconciliation et d'une relation renouvelée avec les peuples autochtones - une relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

« C'est quelque chose que nous avons à coeur à Pêches et Océans Canada et à la Garde côtière canadienne alors que nous continuons d'approfondir et de renforcer nos relations avec les peuples autochtones partout au Canada. Nous travaillons tous les jours en vue de promouvoir un modèle d'intendance partagée pour améliorer la participation des Autochtones aux pêches, à la gestion des pêches et des océans, ainsi qu'au système de sécurité maritime.

« Depuis le budget de 2017, le gouvernement du Canada a investi des sommes considérables pour renouveler et élargir les programmes autochtones de mon ministère. Nous avons récemment franchi une étape importante à cet égard grâce à notre partenariat avec l'Institut national des pêches autochtones et à la mobilisation des collectivités autochtones sur toutes les côtes. Après un examen de deux ans de nos programmes, nous avons lancé l'Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord, et nous allons de l'avant pour adopter une approche d'élaboration, de conception et d'exécution conjointes de nos programmes autochtones. Autrement dit, il faut réinvestir dans ces programmes et les remanier aux côtés des peuples autochtones qui comprennent le mieux ce qui est nécessaire pour renforcer les capacités au sein de leurs collectivités et institutions.

« Nous avons travaillé avec les collectivités autochtones et côtières pour mettre en oeuvre l'historique Plan de protection des océans. Nous continuons d'accroître la sécurité maritime sur le plan local en finançant l'achat de navires, et d'équipement de recherche et de sauvetage par les collectivités autochtones pour appuyer leur participation au système de sécurité maritime à titre de membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne. Nous contribuons à améliorer les délais d'intervention en cas d'incident, et nous nous assurons que les collectivités autochtones disposent des outils nécessaires pour tirer parti du rôle vital qu'elles jouent sur l'eau.

« Les peuples autochtones ont toujours entretenu une relation unique et distincte avec les eaux de leurs territoires traditionnels et une dépendance à leur égard. Nous devons continuer à reconnaître la valeur du savoir-faire et de l'expérience des Autochtones. En intégrant le savoir autochtone à nos processus décisionnels et de planification, nous puisons dans des générations d'expérience. Je suis fier de dire qu'en tant que Ministère, nous prenons des mesures pour reconnaître les intérêts et les besoins des peuples autochtones et la pertinence du savoir autochtone, en veillant à intégrer ce savoir à nos décisions en matière de protection de l'habitat, comme on le propose dans la Loi sur les pêches modifiée, en créant une nouvelle Région de l'Arctique à Pêches et Océans Canada et à la Garde côtière canadienne, pour placer les Inuits et les autres peuples autochtones du Nord au coeur de nos processus de prise de décision dans leurs territoires, et au moyen de la participation des Autochtones à la protection marine et côtière, à la conservation marine et à l'utilisation durable des ressources marines.

« Au cours de ce mois et à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, je vous encourage à profiter de l'occasion pour en apprendre davantage sur l'histoire des peuples autochtones du Canada et sur le rôle essentiel qu'ils jouent dans le maintien et la protection de nos eaux pour les générations futures. »

