Le Canada annonce une nouvelle initiative pour soutenir les réfugiés LGBTQ2





TORONTO, le 1e juin 2019 /CNW/ - Le Canada introduit le Rainbow Refugee Assistance Partnership, qui offrira un soutien à un plus grand nombre de Canadiens dans le secteur privé qui soutiennent les réfugiés LGBTQ2 qui fuient la violence et la persécution.

À compter de 2020, la nouvelle initiative s'appuie sur le succès du programme pilote Rainbow Refugee Assistance, en augmentant le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé de 15 à 50 par année. Ce partenariat unique s'ajoute aux programmes existants pour les réfugiés, qui continuent à fournir une protection aux membres de la communauté LGBTQ2 et à d'autres personnes vulnérables de partout dans le monde.

Le Rainbow Refugee Assistance Partnership, établi en coopération avec la Rainbow Refugee Society, encouragera plus de Canadiens à soutenir les réfugiés LGBTQ2 et aidera à renforcer la collaboration entre les organisations LGBTQ2 et la collectivité offrant des services d'établissement au Canada.

Le Canada reconnaît les vulnérabilités particulières auxquelles font face les réfugiés LGBTQ2 et continuera de les aider à faire du Canada leur pays d'adoption pour toujours.

Citations

« Les réfugiés LGBTQ2 ont fait face à des circonstances inimaginables simplement pour être ce qu'ils sont. Le Canada les protégera et les aidera à rester en sécurité. La communauté LGBTQ2 est restée inébranlable dans sa mission d'accroître la sensibilisation des besoins uniques des réfugiés LGBTQ2 parmi les Canadiens et d'aider ces personnes les plus vulnérables à se sentir enfin en sécurité. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les populations LGBTQ2 dans le monde font face à des défis inimaginables en raison de la discrimination et de la criminalisation sur la base de leur orientation, de leur identité ou de leur expression sexuelles. Notre gouvernement a joué un rôle de leadership par ses engagements, tel que dans le cadre de cette initiative, pour faire avancer les droits de la personne afin de protéger les personnes vulnérables. Nous continuerons de défendre les droits des LGBTQ2 chez nous et à l'étranger. »

- Randy Boissonnault, conseiller spécial auprès du premier ministre sur les enjeux relatifs à la communauté LGBTQ2

« Rainbow Refugee et les partenaires de la coalition saluent cet engagement à protéger les réfugiés LGBTQ2. De concert avec les communautés LGBTQ2 partout au Canada, nous créons des communautés de migration plus sûres offrant du soutien aux réfugiés en situation de risque extrême. Cette initiative constitue une priorité essentielle dans une stratégie compréhensive qui comprend une intervention proactive en cas de crise et une protection en sol canadien qui est accessible et juste. Nous saluons la collaboration du gouvernement avec la société civile LGBTQ2 -- ensemble, nous augmentons notre capacité à jouer un rôle constructif et crucial dans la protection des vies et des droits des membres de la communauté LGBTQ2. »

- Sharalyn Jordan, Rainbow Refugee, présidente du conseil et professeure adjointe, université Simon Fraser

Faits en bref

Juste l'année dernière, la Rainbow Refugee Society et la communauté LGBTQ2 ont parrainé 67 réfugiés au Canada et continuent de miser sur cette réussite.

Le Canada soutiendra aussi les 37 réfugiés LGBTQ2 qui sont prêts à être parrainés par le secteur privé cette année.

soutiendra aussi les 37 réfugiés LGBTQ2 qui sont prêts à être parrainés par le secteur privé cette année. Le programme fournit un soutien pour les coûts de démarrage et 3 mois de revenus pour des réfugiés LGBTQ2 parrainés par le secteur privé.

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada fournit 800 000 $ au cours des cinq (5) prochaines années dans le cadre de ce nouveau partenariat.

Ce nouveau partenariat mise sur la réussite du programme pilote Rainbow Refugee Assistance, lancé en 2011, mais augmente le nombre de réfugiés LGBTQ2 à réinstaller, de 15 par année dans le cadre du programme pilote à 50 dans le cadre de l'initiative.

Entre 2011 et avril 2019, plus de 80 réfugiés LGBTQ2 ont été réinstallés au moyen du programme pilote Rainbow Refugee Assistance.

avril 2019, plus de 80 réfugiés LGBTQ2 ont été réinstallés au moyen du programme pilote Rainbow Refugee Assistance. Le Canada réinstallera 8 500 réfugiés pris en charge par le gouvernement et 19 000 réfugiés parrainés par le secteur privé en 2019.

Lien connexe

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2019 à 11:52 et diffusé par :