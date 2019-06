Un nouvel investissement fédéral contribuera à l'amélioration de la sécurité économique des femmes à Ottawa





OTTAWA, le 1er juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser l'égalité des genres et reconnaît que la création d'un nombre plus important de possibilités qui permettront aux femmes de s'affirmer dans tous les secteurs de la vie au Canada peut jouer un rôle important dans la promotion de l'autonomisation des femmes. En investissant dans des projets qui améliorent la sécurité économique des femmes, nous aidons à faire en sorte que les femmes, les familles et les collectivités puissent prospérer.

Aujourd'hui, Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, un financement fédéral de plus de 2,77 millions dollars pour sept projets qui amélioreront la sécurité économique des femmes à Ottawa.

La députée Fortier a mis en évidence les organismes suivants qui recevront des fonds :

Le Conseil d'adoption du Canada ;

Familles Canada;

Fire Service Women Ontario;

Le Conseil des technologies de l'information et des communications du Canada ;

Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families;

Pauktuutit Inuit Women of Canada ;

Les Femmes en communications et technologie.

Les sept projets annoncés aujourd'hui font partie de près d'une cinquantaine d'initiatives qui ont été approuvées en vertu du Programme de promotion de la femme suivant deux appels de propositions distincts : Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et la prospérité économique des femmes autochtones. Ces projets prendront appui sur les efforts déployés actuellement afin d'étayer l'autonomisation économique des femmes et de faire progresser l'égalité des genres pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Citations

«?Notre gouvernement sait que lorsque nous investissons dans les femmes, nous renforçons l'économie pour tout le monde, et c'est pourquoi ces projets sont si importants : ils créent les bonnes conditions pour que les femmes puissent s'épanouir dans leur carrière - et dans leur vie. En finançant des organismes d'Ottawa qui oeuvreront pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de progresser, nous veillons à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir, peu importe leur genre.?»

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Faire progresser l'égalité des genres est la bonne chose à faire pour notre pays et notre économie. Lorsque les femmes jouissent d'une plus grande sécurité économique, elles peuvent participer pleinement à la société et être des membres plus productifs de notre collectivité. Le financement annoncé aujourd'hui exercera un effet à long terme et améliorera les perspectives économiques des femmes d'Ottawa pendant des années encore. Nous sommes fiers d'investir dans un avenir dans lequel l'égalité des genres sera la norme et non l'exception.?»

Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier

«?Nous sommes très reconnaissants de ce nouveau financement du gouvernement fédéral. Il nous aidera à cerner les obstacles auxquels se heurtent les jeunes femmes et les jeunes de diverses identités de genre qui ne sont plus pris en charge par le système de protection de l'enfance en raison de leur âge et à y trouver des solutions. De nombreuses jeunes femmes qui quittent le système d'aide à l'enfance sans avoir de situation permanente doivent entreprendre le chemin vers la sécurité économique et l'autonomie personnelle sans bénéficier d'un soutien familial solide. L'annonce qui a été faite aujourd'hui nous offre la possibilité de mieux collaborer avec nos partenaires afin d'élaborer des programmes, des services et des politiques libres d'entraves qui permettront à ces femmes d'assurer leur avenir financier.?»

Cathy Murphy

Conseil d'adoption du Canada

«?Nous savons que le changement prend du temps, mais il exige aussi de précieuses ressources financières et beaucoup de travail préparatoire. Nous aidons des milliers de familles à composer avec une société qui évolue rapidement et qui, en devenant de plus en plus complexe, impose des attentes de plus en plus exigeantes à la famille canadienne moyenne. Nous devons nous adapter chaque jour à ces changements et nous sommes très reconnaissants de l'investissement à long terme que le gouvernement du Canada accorde au projet de notre organisation. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en partenariat avec l'Association canadienne des coopératives financières, Vancity et Secret Level Films pour aider des femmes à faible revenu à renforcer leur sécurité financière.?»

Kelly Stone, présidente et chef de la direction

Familles Canada

«?Nous sommes reconnaissants du soutien financier du gouvernement du Canada. Il y a un manque criant de pompières au Canada et ce soutien nous permettra d'élaborer une stratégie coordonnée pour éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes afin que les services de lutte contre les incendies reflètent plus fidèlement la composition des collectivités canadiennes.?»

Louise Hine-Schmidt, présidente

Fire Service Women Ontario

« Le monde change à un rythme qui dépasse souvent notre capacité de faire l'adéquation entre les compétences et la demande; l'économie numérique présente en outre de nombreux défis en matière de compétences et de ressources humaines. Encourager davantage de femmes à faire carrière dans le domaine de la technologie constitue un plan de prospérité future, non seulement la prospérité de l'économie numérique du Canada, mais aussi celle de milliers de femmes et de jeunes qui veulent faire carrière dans le secteur. Le soutien du gouvernement fédéral qui a été annoncé nous donnera les moyens d'encourager un plus grand nombre de femmes à occuper des emplois stables et bien rémunérés dans une industrie qui fait de l'égalité des genres la cheville ouvrière de ses ressources humaines. »

Namir Anani, président et chef de la direction

Conseil des technologies de l'information et des communications du Canada

«?Nous remercions le gouvernement du Canada d'appuyer notre important travail. Le financement reçu servira à soutenir directement des femmes inuites dans un cadre d'études postsecondaires, de sorte qu'elles aient de meilleures chances de connaître la sécurité d'emploi ainsi que de s'épanouir et avoir de l'avancement au plan professionnel. Grâce à nos efforts conjugués, nous créerons un cadre d'études accessible pour les Inuites, où elles ont toutes les chances de réussir.?»

Alyssa Flaherty-Spence, présidente du conseil

Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families

« Les Inuites qui travaillent dans l'industrie extractive sont aux prises avec des problèmes particuliers. Grâce à l'aide financière du gouvernement fédéral, nous allons entreprendre de remédier à la violence et au harcèlement sexuel qu'elles y subissent et mettre en place des pratiques institutionnelles pour assainir ces milieux de travail et les rendre plus sûrs. »

Rebecca Kudloo, présidente

Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Le secteur canadien de la technologie croît plus rapidement que tout autre secteur du pays, et nous prévoyons ajouter plus de 200 000 emplois d'ici 2021. Malgré l'intérêt qu'elles manifestent pour la réussite dans l'économie numérique et la capacité qu'elles ont d'y parvenir, les femmes sont encore sous-représentées. Le financement que nous avons reçu aujourd'hui du gouvernement fédéral stimulera notre plan national qui préconise d'introduire plus de diversité et d'inclusion dans les secteurs canadiens des STIM et de la technologie - ce que les employeurs demandent et appuient d'une manière qui apportera des changements positifs et transformateurs à nos collectivités et à notre économie. »

Joanne Stanley, directrice générale

Les Femmes en communications et technologie

Faits en bref

Le McKinsey Global Institute estime que l'adoption de mesures pour faire progresser l'égalité des genres, notamment pour augmenter la participation des femmes au marché du travail et leur assurer une meilleure représentation dans le secteur des technologies, renforcerait l'économie du Canada , qui pourrait y gagner 150 milliards de dollars d'ici 2026.

, qui pourrait y gagner 150 milliards de dollars d'ici 2026. Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les Canadiennes gagnaient en moyenne seulement 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 76 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre à temps partiel, et 25 % des femmes ont déclaré travailler à temps partiel parce qu'elles ont des responsabilités en matière de garde d'enfants.

La sécurité économique comprend la sécurité sociale de base, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de base comme la santé, l'éducation et le logement.

Le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres.

En octobre 2017, le ministère de la Femme et de l'Égalité des genres (anciennement Condition féminine Canada ) a invité les organismes à proposer des projets qui s'inscrivent à l'appui de la sécurité économique des femmes de tout le Canada en s'attaquant à certaines des causes profondes de l'inégalité, notamment les obstacles comme l'accès aux services de garde, l'iniquités salariale et l'écart salarial entre les Canadiennes et les Canadiens. Dans le cadre de cet appel de propositions intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes plus de 30 projets ont été approuvés, pour un financement total de 10 millions de dollars. Ces projets se dérouleront sur une période de trois ans, et le financement prend appui sur les efforts que nous déployons continuellement pour concourir à l'autonomisation économique des femmes et faire progresser l'égalité des genres pour toute la population canadienne.

) a invité les organismes à proposer des projets qui s'inscrivent à l'appui de la sécurité économique des femmes de tout le en s'attaquant à certaines des causes profondes de l'inégalité, notamment les obstacles comme l'accès aux services de garde, l'iniquités salariale et l'écart salarial entre les Canadiennes et les Canadiens. Dans le cadre de cet appel de propositions intitulé plus de 30 projets ont été approuvés, pour un financement total de 10 millions de dollars. Ces projets se dérouleront sur une période de trois ans, et le financement prend appui sur les efforts que nous déployons continuellement pour concourir à l'autonomisation économique des femmes et faire progresser l'égalité des genres pour toute la population canadienne. Le second appel de propositions, intitulé Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, invitait des organismes à favoriser la collaboration entre les femmes autochtones, les organisations autochtones, leurs collectivités et le secteur privé à l'appui de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes autochtones de tout le Canada . En vertu de cet appel de propositions, 15 projets répartis un peu partout au pays se partageront près de 5 millions de dollars.

invitait des organismes à favoriser la collaboration entre les femmes autochtones, les organisations autochtones, leurs collectivités et le secteur privé à l'appui de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes autochtones de tout le . En vertu de cet appel de propositions, 15 projets répartis un peu partout au pays se partageront près de 5 millions de dollars. Du 3 au 6 juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles. Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voix marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 8?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles.

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser l'égalité entre les sexes au Canada de plusieurs façons, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis et d'un processus d'admission continu qui permet au Programme de promotion de la femme d'aborder les nouveaux enjeux au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui s'attaquent aux obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes dans trois domaines prioritaires, en l'occurrence l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité des femmes et des filles, ainsi que leur prospérité économique et leur accès aux postes de responsabilité.

Appels de propositions - Promouvoir la sécurité économique des femmes et Améliorer la sécurité et à la prospérité économiques des femmes autochtones

Le 2 octobre 2017, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a lancé deux appels de propositions. Le premier, intitulé Promouvoir la sécurité économique des femmes, invitait des organismes à présenter une demande de financement pour des projets destinés à améliorer la sécurité économique des femmes et à faire progresser l'égalité des sexes au Canada. Dans le cadre de cet appel de propositions, plus de 30 projets bénéficieront d'un financement total s'élevant à 10 millions de dollars.

Cet appel de propositions comporte deux thèmes dont le premier, Aplanir les obstacles systémiques grâce au partenariat, finance les efforts qui sont déployés pour éliminer les principaux obstacles à la sécurité économique des femmes, entre autres l'accessibilité aux services de garde, l'écart salarial entre les sexes et l'inégalité salariale.

Le second thème, Mobiliser le secteur privé et augmenter ses investissements dans la cause des femmes, encourage des organismes à s'associer au secteur privé pour trouver des solutions novatrices qui contribueront à faire progresser la sécurité économique des femmes.

Le second appel de propositions, intitulé Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, invitait des organismes à favoriser la collaboration entre les femmes autochtones, les organisations autochtones, leurs collectivités et le secteur privé à l'appui de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes autochtones de tout le Canada. Quinze projets de tout le pays recevront près de 5 millions de dollars dans le cadre de cet appel de propositions.

Projets menés à Ottawa

L'annonce d'aujourd'hui a mis en relief sept projets financés dans la région d'Ottawa en vertu des appels de propositions Promouvoir la sécurité économique des femmes (sous les deux thèmes) et Améliorer la sécurité et la prospérité économique des femmes autochtones :

Conseil d'adoption du Canada (CAC)

Titre du projet : Aging out without a safety net: Addressing the Economic Insecurity of Young Women in Foster Care (Passage à l'âge adulte sans filet de sécurité : S'attaquer à la précarité économique des jeunes femmes en foyer d'accueil)

Financement accordé : 446 000 $

Le CAC se penchera sur les principales politiques qui dressent des obstacles systémiques aux jeunes femmes qui ne sont plus prises en charge par le régime des familles d'accueil en raison de leur âge dans cinq provinces et territoires. Font partie de ces obstacles les lacunes dans la planification de la permanence des services d'aide à l'enfance, l'éducation, l'emploi, le logement, les soins de santé et le système de justice.

Le CAC est le seul organisme de bienfaisance national sans but lucratif du Canada qui offre des services aux personnes adoptées, aux familles adoptives et aux familles biologiques. Il épaule les personnes dans leur cheminement vers l'adoption en les mettant en contact avec les familles et les ressources dont elles ont besoin. La CAC fait porter ses efforts sur trois objectifs principaux : la sensibilisation, l'éducation et la permanence.

Familles Canada

Titre du projet : Increasing At-Risk Women's Financial Literacy Opportunities: An Action Plan for Change (Accroître les possibilités de littératie financière des femmes à risque : un plan d'action pour le changement)

Financement accordé : 420 558 $

Familles Canada accroîtra la sécurité économique des femmes à risque en leur donnant un meilleur accès aux programmes et services de littératie financière et en les aidant à mieux comprendre ces programmes et services. Les initiatives, la formation et les ressources existantes seront adaptées et étoffées. Les travaux comprendront une évaluation complète des besoins, suivie d'un vaste plan d'action qui doit permettre aux intervenants et aux partenaires du secteur privé de collaborer et de promouvoir la littératie financière des femmes à risque. Les services et les ressources seront ajustés et adaptés au fil du temps, à mesure que les programmes deviendront plus fonctionnels et plus efficaces.

Familles Canada est un réseau national qui réunit plus de 500 organismes membres et des milliers de travailleurs des services aux familles de première ligne dans 2 300 collectivités de tout le Canada. Fondée en 1975 sous le nom d'Association canadienne des ludothèques et des centres de ressource pour la famille, elle est devenue l'Association canadienne des programmes de ressources pour la famille en 1993. En 2014, une période de renouvellement et de transformation a abouti à des changements fondamentaux, à la nomination d'un nouveau PDG et à la constitution d'un nouveau conseil d'administration ainsi qu'à l'adoption un nouveau nom : Familles Canada.

Fire Service Women Ontario (FSWO)

Titre du projet : Gender Barriers in the Ontario Fire Service (Obstacles à l'égalité des genres au sein des services d'incendie de l'Ontario)

Financement accordé : 239 350 $

L'organisation FSWO joue un rôle de premier plan dans la diversification du service de lutte contre les incendies. Elle oeuvre pour éliminer les obstacles systémiques et les inégalités entre les sexes auxquels se heurtent actuellement les pompières en Ontario. Ce sont les structures et la culture du milieu de travail, les stratégies de recrutement ou les politiques organisationnelles qui peuvent dresser ces obstacles. L'organisation a obtenu le soutien des chefs des pompiers à la mise en oeuvre, en Ontario, de projets pilotes qui doivent accroître la diversité et éliminer les obstacles à la participation des femmes aux effectifs de lutte contre les incendies.

Créé en 2009, le FSWO est un organisme sans but lucratif d'Ottawa qui compte des membres dans toute la province de l'Ontario. L'organisme, seul du genre au Canada, propose un programme d'apprentissage professionnel à des jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans, un programme de mentorat aux femmes qui font carrière dans la lutte contre les incendies, et il organise une conférence annuelle pour étayer les intérêts des femmes dans la lutte contre les incendies.

Conseil des technologies de l'information et des communications du Canada (CTIC)

Titre du projet : Initiative WIT Connect

Financement accordé : 468 583 $

L'initiative nationale WIT Connect (Femmes en technologie) du CTIC examine les difficultés systémiques qui nuisent au niveau de l'organisation à la sécurité économique des femmes dans les domaines des STIM, des technologies de l'information et des communications (TIC) et des métiers de la technologie. Elle collaborera à l'échelle nationale avec le secteur privé, le gouvernement, les organismes communautaires et les femmes à la mise au point de stratégies, de mesures et de voies destinées à accroître la diversité et l'inclusion dans le secteur canadien des TIC. Des stratégies et des mesures permettront d'éliminer les obstacles systémiques comme l'écart salarial dans le secteur et aborderont les normes d'équité salariale, les services de garde souples et les politiques et procédures en matière de ressources humaines.

Depuis plus de 25 ans, le CTIC est au service de l'économie numérique du Canada et l'étaye en sa qualité de centre national d'expertise, de recherche, de solutions novatrices pour les talents et de conseils stratégiques pratiques pour le secteur des TIC. Le CTIC est un chef de file reconnu dans le domaine des programmes et des solutions en matière de renforcement des capacités pour l'économie numérique et il mobilise régulièrement l'industrie, les éducateurs et les décideurs dans le cadre d'un réseau national.

Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families

Titre du projet : Inuit Early Childhood Education Training Model (Modèle de formation en éducation pour des jeunes inuites)

Financement accordé : 312?593 $

Le Centre Inuuqatigiit de services à l'enfance, à la jeunesse et aux familles inuites améliorera le bien-être économique des femmes inuites qui, grâce à un modèle intégré de soutien, pourront suivre un programme d'études menant à un diplôme en éducation de la petite enfance et recevoir en même temps l'aide du centre. Réalisé en collaboration avec le Collège Algonquin, le modèle crée un cadre propice à l'apprentissage, à la persévérance et à la réussite pour les femmes inuites.

Le Centre Inuuqatigiit est un organisme multiservice qui offre une gamme de services culturels, éducatifs, récréatifs et sociaux aux femmes, à l'enfance, à la jeunesse et aux familles inuites. Il a été mis sur pied en 2005 par les parents d'enfants inscrits au programme d'aide préscolaire de Tungasuvvingat Inuit, qui a parrainé l'initiative. En 2006, l'Agence de la santé publique du Canada a transféré la responsabilité du programme au Centre Inuuqatigiit lui-même.

Pauktuutit Inuit Women of Canada

Titre du projet : Addressing Inuit Women's Economic Security and Prosperity in the Workplace (Adresser la sécurité économique et la prospérité des femmes inuites en milieu de travail)

Financement accordé : 465?276 $

Pauktuutit s'attaquera aux obstacles socioéconomiques auxquels se butent les Inuites dans l'industrie extractive. C'est-à-dire qu'il tâchera de transformer les pratiques institutionnelles qui peuvent y freiner leur accès à l'emploi. En consultation avec des Inuites et des partenaires clés de l'industrie, il évaluera d'abord les besoins. Cette évaluation permettra de cerner les facteurs qui influent sur la sécurité et la prospérité économiques des femmes dans l'industrie extractive, y compris les mines. Les résultats guideront la formulation et l'adoption de politiques et procédures respectueuses des spécificités culturelles pour remédier aux problèmes de violence et de harcèlement sexuel dans les milieux de travail.

Pauktuutit est l'organisme national qui représente les Inuites au Canada. Il s'emploie à mieux faire connaître les besoins des Inuites, revendique pour elles l'égalité et l'amélioration de leurs conditions sociales tout en les encourageant à participer pleinement à leur communauté de même qu'à la société canadienne à l'échelon régional et national.

Les Femmes en communications et technologie (FCT)

Titre du projet : Mobilizing Leadership for Digital Workplace Inclusion (Mobilisation des dirigeants en faveur de l'inclusion au milieu de travail numérique)

Financement accordé : 420 252 $

Le FCT travaillera avec les intervenants à l'évaluation de l'état actuel de la diversité dans le secteur de l'information, communications et des technologies (TIC), et élaborera des ateliers sur la diversité axés sur la clientèle et des plans d'action organisationnels pour les réformes. Les domaines qui feront l'objet d'examens comprennent l'équité salariale, les régimes de travail flexibles et le recrutement et le maintien en poste équitables. Un plan d'action national sera élaboré à partir de ces travaux afin de faire progresser l'égalité des sexes dans l'industrie et d'améliorer les possibilités pour les femmes dans le secteur canadien des TIC.

Depuis 1991, le FCT aide les femmes à faire carrière et à devenir des chefs de file dans les secteurs des communications et de la technologie du Canada. Il offre des programmes locaux et nationaux de réseautage et de mentorat, ainsi que des programmes de perfectionnement professionnel. Grâce à ces réseaux et programmes, le FCT cherche à faire progresser l'égalité des genres et à combler l'écart entre les sexes dans l'économie numérique du Canada.

Statistiques provinciales - Sécurité économique des femmes

La comparaison des salaires horaires médians des femmes et des hommes de 15 ans et plus et du travail à temps plein en Ontario en 2018 permet de constater que les femmes gagnaient 91 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui donne à penser que l'écart est de 9 % 1 .

en 2018 permet de constater que les femmes gagnaient 91 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, ce qui donne à penser que l'écart est de 9 % . En 2018, le taux d'emploi était de 57,1 % chez les femmes et de 64,8 % chez les hommes en Ontario 2 .

. Bien que la majorité des Canadiens occupent un emploi à plein temps, il reste probable que plus de femmes que d'hommes soient employées à temps partiel. En Ontario , les femmes représentaient 64,5 % des travailleurs à temps partiel en 2018, contre 35,5 % des hommes3.

Statistiques nationales - Sécurité économique des femmes

En 2018, 83,2 % des femmes appartenant au principal groupe d'âge actif de 25 à 54 ans (environ 6 millions) étaient actives sur le marché du travail 4 .

. En 2018, les femmes appartenant au principal groupe d'âge actif représentaient 48,0 % de la population active, en hausse par rapport au taux de 46,4 % observé en 1999 et au taux de 34,8 % observé en 1976 5 .

. En 2018, le taux d'emploi national pour les femmes âgées de 25 à 54 ans était de 79,1 %, comparativement à 86,3 % pour les hommes 6 .

. En moyenne, les femmes travaillent 5,8 heures de moins par semaine que les hommes (35,3 heures par semaine comparativement à 41,1 heures par semaine) en 2015 7 .

. La valeur nette moyenne des mères monoparentales était moins de la moitié de celle des pères monoparentaux, soit 240 000 $ par rapport à 540 000 $. Les femmes et les hommes seuls avaient une valeur nette moyenne semblable, soit 250 000 $ et 230 000 $, respectivement 8 .

. Les mères monoparentales avaient le plus faible revenu rajusté moyen (25 300 $), suivies des personnes seules (33 700 $) en 2015. Les revenus rajustés moyens des pères monoparentaux et des hommes seuls étaient semblables (environ 40 300 $). Le revenu rajusté moyen des mères monoparentales notamment était inférieur de 15 000 $ à celui des pères monoparentaux9.

