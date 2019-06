Journée mondiale des parents - Une occasion de rendre hommage aux parents du Québec





QUÉBEC, le 1er juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des parents, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, rend hommage au dévouement des parents du Québec et à leur engagement à assurer le bien-être de leurs enfants. Il réaffirme la volonté du nouveau gouvernement du Québec de les soutenir dans leurs responsabilités au sein de la famille.

Citation

« Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de saluer tous ces parents qui, jour après jour, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour leurs enfants. Ces parents dévoués qui les écoutent, les guident, les rassurent. À travers les sourires, les fous rires, les câlins, les petites et grandes victoires et les moments plus difficiles, vous faites grandir le Québec, et je vous en remercie sincèrement. À l'occasion de cette journée très spéciale, je réaffirme l'engagement de notre gouvernement à vous soutenir dans ce rôle essentiel que vous jouez auprès de la jeunesse québécoise. Nous poursuivrons nos efforts pour toujours mieux vous épauler au cours des différentes étapes de la vie, selon les différentes réalités qu'elles impliquent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée mondiale des parents est célébrée chaque année le 1 er juin.

juin. Elle met à l'honneur les parents du monde entier et reconnait leur rôle essentiel dans l'éducation, l'épanouissement et la protection des enfants.

