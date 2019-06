Le Festival Go vélo Montréal convie les représentants des médias à la ligne de départ du tour de l'Île de Montréal, dimanche 2 juin, dès 7 h





Un départ en chansons avec Émile Bilodeau et ses invités!

MONTRÉAL, 01 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce dimanche 2 juin au matin, les représentants des médias sont conviés à la ligne de départ du Tour de l'Île de Montréal , située avenue du Parc, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. À cette occasion, ils auront droit à un départ en chansons avec le populaire Émile Bilodeau et ses invités Lou-Adrianne Cassidy et Jérôme 50. Pour donner le coup d'envoi officiel du 35e Tour de l'Île, le trio revisitera un classique du répertoire québécois, Le tour de l'Île, de Félix Leclerc!

DÈS 7 h : ENTREVUES SPONTANÉES

Mme Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages, et M. Émile Bilodeau (à compter de 8 h), porte-parole du Festival Go vélo Montréal, seront disponibles à la ligne de départ pour accorder des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir et ainsi qu'avec les personnalités publiques présentes au départ, notamment, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la ministre de la métropole, Mme Chantal Rouleau fièrement accompagnée d'un grand ambassadeur de la métropole et amoureux du vélo, Maestro Kent Nagano. Enfin, un peloton d'honneur constitué d'élus municipaux, avec à sa tête Hadrien Parizeau, prendra le départ du Tour de l'Île à 9 h 15.



IMPORTANT : comme il y a plusieurs parcours au Tour de l'Île de Montréal, il y aura deux départs. Le plus spectaculaire, avec des milliers de cyclistes réunis, sera à 9 h 15.

7 h à 9 h 15 ? DÉPART DU 65-100 Km Découverte

Il s'agit du départ matinal qui s'échelonnera sur plus de deux heures. Les cyclistes rouleront à la file, tel que prescrit par le Code de la sécurité routière, dans les rues ouvertes à la circulation automobile.

CYCLOVIA CAMILLIEN-HOUDE : pour vous mettre en jambes ou prolonger le plaisir après le Tour, montez la voie Camillien-Houde (4,2 km aller-retour) sans autos dans le cadre de la Cyclovia.org entre 7 h 30 et 12 h! Accessible via l'avenue du Mont-Royal. Gratuit.

9 h ? CÉRÉMONIE DE DÉPART ET ALLOCUTIONS

Le maître de cérémonie s'entretiendra sur le podium, à la ligne de départ, avec :

M. Bruno Letendre , président, Les Producteurs de lait du Québec;

, président, Les Producteurs de lait du Québec; Mme Suzanne Lareau , présidente-directrice générale, Vélo Québec;

, présidente-directrice générale, Vélo Québec; M. Émile Bilodeau , auteur-compositeur-interprète et cycliste, porte-parole du Festival Go vélo Montréal;

, auteur-compositeur-interprète et cycliste, porte-parole du Festival Go vélo Montréal; Mme Valérie Plante , mairesse de Montréal;

, mairesse de Montréal; Mme Chantal Rouleau , Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal ;

, Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal ; M. Kent Nagano, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal.

9 h 15 ? DÉPART DU TOUR DE L'ÎLE EN CHANSONS (25-50 km et 50 km Express)

Des nacelles seront disponibles pour les caméramans et les photographes à partir de 8 h 15. Lors du départ, seuls les caméramans auront accès aux nacelles. Les photographes pourront y monter par la suite. Les techniciens des camions micro-ondes devront prendre contact avec le technicien de la sonorisation du Tour de l'Île de Montréal pour éviter toute interférence dans les fréquences de signaux.

11 h à 16 h ? ARRIVÉE DES PARTICIPANTS ET ANIMATION AU SITE D'ARRIVÉE

Au parc Jeanne-Mance, dès midi, Montréal Complètement cirque animera le site d'arrivée du Tour de l'Île de Montréal. Au programme, activités participatives pour les petits et grands et des performances cirque tout au long de la journée.

