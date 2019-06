/R E P R I S E -- Invitation média - Trois projets de recherche sur le cancer du sein innovateurs et très prometteurs/

QUI :

D rs Morag Park, Alain Nepveu et Mark Basik : Trois chercheurs de renom de l'Université McGill dont les travaux vont à la fois améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein et potentiellement sauver la vie de milliers de femmes. Ces projets impliqueront la participation de plusieurs biotechs du pays.

Denis Lalonde, directeur général de la Société canadienne du cancer - Québec

Diane Gosselin, présidente et directrice générale, CQDM

Isabelle Racicot, porte-parole de la Course à la vie CIBC de la SCC, événement qui amasse des fonds pour la cause du cancer du sein et qui finance à 100 % la contribution de la SCC dans les projets de recherche du partenariat SCC/CQDM

Mei-Lin Yee, survivante d'un cancer du sein métastatique très avancé