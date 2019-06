Lauréats des Prix du magazine canadien 2019





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer les gagnants de la 42e édition des Prix du magazine canadien . Les lauréats ont été dévoilés à l'occasion du gala annuel, qui s'est tenu le 31 mai 2019 à l'Arcadian Court de Toronto. Journalistes, éditeurs et artistes de part et d'autre au pays ont assisté à l'événement qui était animé par l'auteur primé Omar Mouallem.

GRAND PRIX DU MAGAZINE

Le périodique montréalais Nouveau Projet a remporté le très convoité Grand prix du magazine - la plus prestigieuse récompense décernée à une publication. Nouveau Projet était finaliste pour ce prix pour une sixième année consécutive, et avait décroché le titre de Magazine de l'année en 2014. Le jury a invoqué l'esprit audacieux et la portée impressionnante du magazine : « Toujours ambitieux, Nouveau Projet apporte un regard neuf et un contenu stimulant dans son analyse de la société. Son équipe a mis au point un excellent système permettant clarté et variété, et elle orchestre de main de maître tout ce qui fait de ce magazine un vrai plaisir à lire. »

MEILLEURS MAGAZINES

Dans chacun des quatre segments 'Meilleur magazine', les juges ont sélectionné un gagnant parmi les trois finalistes. Les publications lauréates sont :

Meilleur magazine : actualité, affaires et intérêt général

OR : Nouveau Projet

MENTION HONORABLE : The Walrus, Toronto Life

Meilleur magazine : intérêt spécial

OR : Up Here Magazine

MENTION HONORABLE : Fete Chinoise, U of T Medicine

Meilleur magazine : service et art de vivre

OR : Cottage Life

MENTION HONORABLE : Elle Canada, FASHION Magazine

Meilleur magazine: art, Littérature, & Culture

OR : esse arts + opinion

MENTION HONORABLE : Canadian Art, The Site Magazine

PRIX DE LA RELÈVE

Parmi les quatre auteurs émergents, le jury a décerné le prix du Meilleur nouvel auteur à Max Binks-Collier. Le jeune journaliste a remporté cette distinction grâce à son article 'Distant Relatives' publié dans le magazine montréalais Maisonneuve. Selon le jury, « le reportage de Max Binks-Collier est une enquête approfondie sur des fautes professionnelles médicales, rendues possibles par la complicité des institutions. Grâce à ses entretiens attentionnés et beaucoup de recherche historique, Binks-Collier tient le lecteur en haleine et capte son attention jusqu'à la toute fin. »

Jennifer Thornhill Verma (Maisonneuve), Anais Granofsky (Toronto Life), et Mugoli Samba (The United Church Observer) ont obtenu une mention honorable.



Pour la seconde année, la Fondation a remis le Grand prix de la rédaction à un membre senior du comité de rédaction d'un magazine s'étant illustré par la qualité de son travail. Cette distinction a été octroyée à Alison Uncles, rédactrice en chef du magazine Maclean's. Aaron Kylie (Canadian Geographic) et Nicolas Langelier (Nouveau Projet) ont obtenu une mention d'honneur.

Le Grand prix de l'éditeur honore l'éditeur dont le magazine remplit le mieux sa mission éditoriale en maximisant la portée de sa marque par le biais de multiples plateformes. Ken Hunt, éditeur de Toronto Life, a récolté la médaille d'or. « Si vous habitez à Toronto, vous connaissez Toronto Life. Le magazine grandi au même rythme que la ville, » a souligné le jury. Gilles Gagnier (Canadian Geographic) et Alysa Procida (Inuit Art Quarterly) ont obtenu une mention d'honneur.

Le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire 2019 a été décerné à Mme Linda Spalding , auteure de renom et rédactrice de longue date du magazine Brick. L'éditrice de la publication littéraire, Laurie D. Graham, a présenté cette distinction à Mme Spalding lors du gala.

Magazines les plus primés aux Prix du magazine canadien 2019

Magazine Médaille d'or Médaille d'argent Maclean's 4

Toronto Life 3 2 Hazlitt 3 1 Nouveau Projet 2 3 The Walrus 2 2 Cottage Life 2

Maisonneuve 2

Dînette Magazine 1 2 The New Quarterly

2

Les publications suivantes se sont aussi illustrées en remportant une médaille chacune :

Médaille d'or Médaille d'argent enRoute d'Air Canada Geist BESIDE Report on Business Magazine esse arts + opinions The Malahat Review LSTW The Maritime Edit Prairie Fire The Site Magazine Québec Science Toronto Life Stylebook Ryerson University Magazine University of Toronto Magazine Sharp

Taddle Creek

Title Magazine

Up Here Magazine



Faits saillants

Mathieu Lachapelle du magazine Dînette a récolté trois prix dans les catégories honorant l'excellence en photographie. Il a obtenu l'argent dans la catégorie Photographie : portraits, et à la fois l'or et l'argent dans la catégorie Photographie : art de vivre.

du magazine a récolté trois prix dans les catégories honorant l'excellence en photographie. Il a obtenu l'argent dans la catégorie Photographie : portraits, et à la fois l'or et l'argent dans la catégorie Photographie : art de vivre. Anthony Oliveira a remporté deux médailles d'or dans les catégories rédactionnelles Meilleur article de fond - long format et Essais grâce à son article 'Death in the Village' publié dans le magazine Hazlitt.

a remporté deux médailles d'or dans les catégories rédactionnelles Meilleur article de fond - long format et Essais grâce à son article 'Death in the Village' publié dans le magazine The Walrus a raflé les deux médailles dans la catégorie Illustrations. L'illustrateur Sébastien Thibault a obtenu l'argent grâce à son oeuvre 'The End of an Empire', alors que Cristian Fowlie a obtenu l'or grâce à 'Bad Code'.

Catégories rédactionnelles et visuelles

Voici la liste des gagnants des médailles d'or et d'argent. Dans les 17 catégories rédactionnelles et visuelles, les lauréats de la médaille d'or ont reçu une bourse de 1 000 $.

Meilleur article de fond - long format

Or : Anthony Oliveira (Death in the Village) Hazlitt

Or : Brett Popplewell (Final Edition) The Walrus

Égalité pour l'or

Meilleur article de fond

Or : Omar Mouallem (It's the End of the World as We Know It) Title Magazine

ARGENT : Emily Landau (I, Tanya) Toronto Life Stylebook

Meilleur article court

OR : Christopher DiRaddo (Austin or Bust) Air Canada enRoute

ARGENT : Matt Williams (Jeremy Dutcher's Gift for His People) The Maritime Edit

Chroniques

OR : Kamal Al-Solaylee (Points of Departure) Sharp

ARGENT : Lisa Bird-Wilson (Clowns, Cakes, Canoes: This is Canada?) Geist

Essais

OR : Anthony Oliveira (Death in the Village) Hazlitt

ARGENT : Larissa Diakiw (Secrets Are a Captive Country) Hazlitt

Journalisme d'enquête

OR : Alison Motluk (Hallway Health Care) Toronto Life

ARGENT : Martin Patriquin (Warning Signs) The Walrus

Fiction

OR : RJ Edwards (Loose Time) Taddle Creek

ARGENT : Christine Higdon (A Prayer for Ursula in Open D) The Malahat Review

Journalisme personnel

OR : Gwen Benaway (A Body Like a Home) Hazlitt

ARGENT : Meaghan Rondeau (Half-Thing) The New Quarterly

Poésie

OR : Ben Ladouceur (The Green Carnation) Prairie Fire

ARGENT : Terence Young (The Bear) The New Quarterly

Portraits

OR : Katrina Onstad (Mr. Robot) Toronto Life

ARGENT : Malcolm Johnston (Born to Run) Toronto Life

Journalisme de service

OR : Mélissa Guillemette (Où vont les déchets électroniques ?) Québec Science

ARGENT : Mark Pupo (Where to Eat 2018) Toronto Life

Meilleur nouvel auteur

OR : Max Binks-Collier (Distant Relatives), Maisonneuve

Illustrations

OR : Cristian Fowlie (Bad Code) The Walrus

ARGENT : Sébastien Thibault (The End of an Empire) The Walrus

Photographie : portraits

OR : Grant Harder (Tremors) Maisonneuve

ARGENT : Mathieu Lachapelle (Dompter le roc) Dînette magazine

Photographie : art de vivre

OR : Mathieu Lachapelle (La brume de l'Oregon) Dînette magazine

ARGENT : Mathieu Lachapelle (Au coeur des nuages) Dînette magazine

Photojournalisme et essais photographiques

OR : Kamil Bialous (That Which Does Not Burn) Cottage Life

ARGENT : Stephen J. Thorne (Citizens of War) Legion Magazine

Unique et hors catégorie

OR : Michael Friscolanti, Jason Markusoff, and Kyle Edwards ('It was the last time we saw him:' An oral history of the Humboldt Broncos bus crash) Maclean's

ARGENT : Martin Patenaude-Monette (Martin PM) (Le bonheur en transition) Nouveau Projet

Les gagnants dans les catégories éditoriales sont :

Meilleure direction artistique d'un article

OR : Studio Wyse (Keeping Memories Alive) Ryerson University Magazine

ARGENT : Carey van der Zalm (Body, Space & Object) The Site Magazine

Meilleur dossier thématique

OR : WWI Commemorative Issue, Maclean's

ARGENT : Autumn 2018: The Cities We Need, University of Toronto Magazine

Grand prix de la direction artistique

OR : Éliane Cadieux (Issue 05: What does our future with nature hold? | Numéro 05 : Quel avenir sommes-nous en train de bâtir ?) BESIDE

ARGENT : Jean-François Proulx (Nouveau Projet 13) Nouveau Projet

Grand prix de la rédaction

OR : Alison Uncles, Maclean's

Grand prix de la page couverture

OR : Pay equity, Maclean's

ARGENT : Blood in the Air, Report on Business

Grand Prix du numéro

OR : lstw issue #3, lstw

ARGENT : Nouveau Projet 14, Nouveau Projet

Grand Prix de l'éditeur

OR : Ken Hunt, Toronto Life

REMERCIEMENTS

La Fondation tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, d'Ontario Créatif, de la Fondation Reader's Digest et de KCK Global. La Fondation remercie également ses partenaires CCR Solutions, Cision, Magazines Canada, PUSH Media, RedPoint Media & Marketing Solutions, TC Imprimeries Transcontinental, The Arcadian Court, University of Alberta, Very Good Studios, et Vividata.

À PROPOS DES 42ES PRIX DU MAGAZINE CANADIEN

La Fondation des prix pour les médias canadiens a accueilli des professionnels de l'industrie du magazine de partout au pays lors du gala annuel, animé par Omar Mouallem. Les médailles d'or et d'argent ainsi que les mentions d'honneur ont été décernées aux lauréats. Dans les catégories rédactionnelles et visuelles, une bourse de 1 000 $ a été remise aux gagnants de médailles d'or.

Quelque 187 publications canadiennes de part et d'autre au pays ont participé à cette édition des prix. Des magazines imprimés et numériques, publiés en français ou en anglais, ont soumis les oeuvres rédactionnelles, visuelles et éditoriales de plus de 2 000 artisans de l'industrie : journalistes, photographes, illustrateurs, rédacteurs en chef et directeurs artistiques. Après plusieurs semaines de délibérations, les 125 juges bénévoles ont sélectionné 201 candidatures soumises par 70 périodiques dans 28 catégories rédactionnelles, visuelles, éditoriales et meilleurs magazines.

À propos de la Fondation des prix pour les médias canadiens

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue fondé en 1977 dont la mission est de célébrer et promouvoir l'excellence en journalisme et en création visuelle par l'intermédiaire de concours de journalisme. La Fondation gère trois programmes de prix bilingues : les Prix du magazine canadien , les Prix du magazine canadien : B2B , et les Prix d'excellence en publication numérique .

