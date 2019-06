Mavenir décroche le prix 5G Core nouvelle génération





Mavenir, le seul fournisseur de réseaux logiciels de bout en bout, du secteur, a été reconnu pour son rôle de premier plan dans le développement de la nouvelle génération de réseaux mobiles pilotés par logiciels, et sa solution nuagique native 5G Core avancée, à la conférence de Berlin sur la virtualisation des réseaux en Europe.

La solution 5G Core est cruciale, car les réseaux mobiles 5G nouvelle génération représentent un formidable bouleversement des principes de l'architecture des réseaux. Au lieu de prendre en charge une poignée d'applications et de types d'appareils, les réseaux 5G devront supporter pratiquement tous les appareils, applications et services concevables dans les secteurs grand public, de l'entreprise et de l'industrie. Chaque réseau 5G doit ainsi prendre en charge non plus des millions, mais des milliards de connexions, la gestion des données passant sans heurt des gigaoctets aux pétaoctets.

Mavenir a concentré son approche sur la redéfinition de l'économie inhérente à la création des réseaux mobiles à travers des solutions pilotées par logiciels qui ne nécessitent pas la prise en compte du matériel, et par conséquent le coût de création des réseaux 5G Core (5GC). Mavenir simplifie également la complexité opérationnelle en prenant en charge les interfaces ouvertes et le déploiement de matériels standards disponibles sur le marché (Commercial Off-The-Shelf, COTS) ; en éliminant complètement la dépendance des opérateurs aux solutions propriétaires coûteuses des fournisseurs traditionnels.

Mavenir permet en outre aux opérateurs de passer à une structure de microservices qui permet de concevoir les fonctions des réseaux en services indépendants plus petits, qui ne sont pas tributaires d'un langage de développement ou d'un système propriétaire spécifique. En utilisant des microservices nuagiques natifs, Mavenir implémente de manière unique des solutions interopérables que les définitions 3GPP ne prennent pas en compte, en travaillant notamment avec les protocoles traditionnels. Mavenir offre par ailleurs aux opérateurs de nombreuses options pour délivrer rapidement la valeur d'une approche évolutive centrale et flexible qui réduit considérablement le risque tout en assurant une évolution illimitée et en améliorant sensiblement la vitesse, la sécurité et la fiabilité.

« Nous avons déjà démontré nos capacités à fournir les fonctions 5GC les plus importantes telles qu'AMF, SMF, UPF, NSSF, AUSF et NRF aux opérateurs des réseaux mobiles de niveau 1 aux États-Unis et en Europe », a déclaré Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « Le panel d'experts de ces prix prestigieux a récompensé aujourd'hui l'importance de notre contribution pour accélérer l'introduction, et réduire les coûts de la création des réseaux 5G. »

Et M. Kohli d'ajouter : « Mavenir a également développé l'apprentissage machine, le modèle de sécurité en tant que service (Security as a Solution, SECaaS) qui prend en charge la sécurité du plan de signalisation, la détection DDoS et la détection des anomalies de service IdO dans le cadre de notre offre NWDAF. La contribution de Mavenir permet de réduire le temps de mise sur le marché des services 5G en minimisant l'impact de l'intégration au système. »

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions de réseau 100 % logicielles, nuagiques natives et de bout en bout, dans l'ensemble du secteur. Spécialisé dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l'économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'applications/services 5G au coeur du réseau, en passant par le RAN, Mavenir montre la voie dans le domaine des solutions de réseau nuagiques natives évoluées autorisant des expériences novatrices et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et le RAN virtualisé, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus et protéger les revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

