Le RÉMI convie les Québécois à la fête !





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du départ du Tour la Nuit qui se tient dans le cadre du Festival Go vélo Montréal et en compagnie de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) a donné le coup d'envoi de la saison qui nous mènera jusqu'au Festival western de St-Tite, en septembre, et en a profité pour convier les Québécoises et Québécois à fêter en grand nombre.

Tout en faisant valoir la nature variée des événements majeurs internationaux au Québec, le président-directeur général du Regroupement, Martin Roy, a rappelé que les gouvernements du Québec et du Canada avaient, par la voie de leur récent budget respectif, annoncé de bonnes nouvelles pour l'industrie.

À Ottawa, le budget incluait une augmentation importante des sommes consenties au Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) et au Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, les principaux programmes de soutien à l'industrie et aux différents diffuseurs des arts de la scène qui existent au gouvernement canadien. On notait aussi des mesures visant à assurer la sécurité lors de rassemblements et la création d'un fonds pour les expériences canadiennes, sur lesquelles s'appuie la nouvelle stratégie fédérale pour l'emploi et le tourisme. À Québec, le gouvernement a annoncé l'ajout de 2 M$ par année, pour deux ans à compter de l'an prochain, au Programme d'aide financière aux festivals et événements touristiques, afin de soutenir les événements comme les foires gourmandes et les marchés de Noël.

Présentes sur la ligne de départ du Tour la Nuit, la présidente du conseil d'administration du RÉMI, Louise Beaudoin, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, se sont toutes deux réjouies du succès du Festival Go vélo Montréal et ont elles aussi invité les Québécoises et Québécois à découvrir les nombreux festivals et événements qui se dérouleront cet été partout sur le territoire.

www.remi.qc.ca

SOURCE Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 20:15 et diffusé par :