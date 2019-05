Élections au Comité exécutif - La FCPQ accueille un nouveau président





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a procédé aujourd'hui à l'élection des membres de son comité exécutif à l'occasion de son Assemblée générale annuelle. Les délégués de la FCPQ ont élu un nouveau président, M. Kévin Roy, de la Commission scolaire (CS) des Hauts-Cantons. M. Roy occupait depuis février 2019 le poste de président par intérim de la FCPQ.

« Je veux remercier les délégués qui m'ont fait confiance pour les représenter. La FCPQ sera amenée à s'exprimer sur des sujets importants pour le réseau de l'éducation dans les prochains mois et nous avons de grands projets pour les prochaines années. J'ai bien l'intention de porter la voix des parents dans les dossiers qui les préoccupent », a exprimé Kévin Roy.

La moitié des dix postes au comité exécutif étaient en élection. M. Jean Cormier, de la CS des Îles, a été réélu par acclamation au poste de conseiller A, représentant les régions de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord. Mme Lyne Guérin, de la CS de la Pointe-de-l'Île, a été réélue par acclamation au poste de conseillère B représentant les régions de Montréal et de Laval. Par ailleurs, Mme Guérin continuera de représenter le comité exécutif au sein du comité d'éthique et de déontologie.

Deux nouveaux membres s'ajoutent au comité exécutif. En effet, Mme Anne Marie Martel, de la CS de la Vallée-des-Tisserands, a été élue au poste de conseiller C, représentant la région de la Montérégie et de l'Estrie. De plus, Hélène Turgeon, de la CS Eastern Townships, a été élue par acclamation au poste de représentante aux affaires anglophones, poste qui était vacant depuis octobre 2018.

Deux autres membres du comité d'éthique et de déontologie ont été élus. Il s'agit de M. Stéphane Brazeau, de la CS de la Pointe-de-l'Île, pour un mandat d'un an, et de Mme Ida Francoeur, de la CS Marie-Victorin, pour un mandat de deux ans.

Mme Marie-Hélène Talon quitte quant à elle le comité exécutif après plusieurs années d'implication, dont récemment à la vice-présidence par intérim. « Je souhaite souligner l'engagement de Marie-Hélène, qui s'est toujours impliquée avec conviction dans les activités de la Fédération. Nous continuerons à agir en gardant en tête le bien-être et la réussite de nos jeunes », a assuré Kévin Roy.

Félicitations aux membres du comité exécutif et bon succès dans vos mandats !

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis près de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 19:48 et diffusé par :