La Klondike Development Organization ouvre huit nouveaux logements locatifs abordables

DAWSON, YT, le 31 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, un nouvel ensemble de huit logements abordables a ouvert officiellement ses portes au 1075, Troisième avenue, à Dawson. Les locataires pourront y emménager dès le 1er juin 2019. La Klondike Development Organization a pu achever ses travaux grâce aux 900 000 $ qu'elle a reçus des gouvernements du Canada et du Yukon dans le cadre du programme de la Société de l'habitation du Yukon. Il s'agit du deuxième ensemble de logements locatifs abordables achevés en deux ans.

Son concept à deux étages est similaire à celui du précédent ensemble de logements abordables. Le nouvel ensemble comprendra six logements d'une chambre de 44 mètres carrés et deux logements de deux chambres de 55 mètres carrés.

Citations :

« En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à soutenir des options de logement qui rendront les collectivités du Yukon saines, dynamiques et durables. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer de soutenir les efforts de la Klondike Development Organization visant à remédier à la pénurie de logements stables et abordables à Dawson. » -- Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Le financement d'ensembles d'habitation comme celui-ci par le gouvernement du Yukon et des partenaires locaux comme la Klondike Development Organization est essentiel pour améliorer la qualité de vie des résidents et garantir la sécurité et l'abordabilité des logements ici, à Dawson, et dans toutes les collectivités du Yukon. » -- Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

«?La KDO est fière d'offrir des solutions de logement locatif abordable avec l'aide de programmes de financement de la SCHL et de la Société d'habitation du Yukon, ainsi que d'importants incitatifs au développement de la Ville de Dawson. Du point de vue du développement économique communautaire, ce projet comporte plusieurs volets : la création de logements locatifs stables à longueur d'année, le soutien de notre marché du travail et son emplacement sur la 3e Avenue, qui contribue à la revitalisation du centre-ville, tout en améliorant l'accessibilité et en réduisant la dépendance à l'égard de l'automobile. Nous sommes particulièrement heureux que cet ensemble d'habitation ait été construit par des entrepreneurs locaux et des équipes locales d'approvisionnement en matériaux afin que la création de ces logements soutienne directement l'économie de Dawson, notamment pendant l'hiver.?» -- Jackie Olson, présidente, Klondike Development Organization

Faits en bref :

La Klondike Development Organization a lancé les travaux en septembre. La construction par des entreprises locales s'est poursuivie tout au long de l'hiver.

La Ville de Dawson a appuyé le projet conformément à sa Politique d'incitation au développement.

a appuyé le projet conformément à sa Politique d'incitation au développement. Le projet a reçu 500 000 $ dans le cadre du programme municipal de construction de logements locatifs et 400 000 $ dans le cadre du programme de construction de logements locatifs abordables. Ces programmes, par l'entremise de la Société d'habitation du Yukon , fournissent aux organismes communautaires et aux promoteurs du soutien financier pour bâtir des options de logements abordables pour les Yukonnais.

, fournissent aux organismes communautaires et aux promoteurs du soutien financier pour bâtir des options de logements abordables pour les Yukonnais. Le programme de construction de logements abordables a été créé aux termes de l'Entente Canada-Yukon concernant le logement abordable.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada constituera un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

constituera un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

