Toshiba Memory Holdings va mettre en place un financement de 1,200 milliards JPY sous forme d'actions privilégiées et de prêts

Toshiba Memory Holdings Corporation, leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé que son conseil d'administration avait convenu aujourd'hui, en accord avec les banques Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd. et Mizuho Bank, Ltd (ci-après : les principales banques financières), d'emprunter 900 milliards JPY en nouveaux prêts, et obtenu un engagement supplémentaire de 100 milliards JPY, afin de renforcer encore la base commerciale et la structure du capital de la société. Le conseil d'administration a également décidé aujourd'hui d'émettre pour 300 milliards JPY d'actions privilégiées de type obligations non convertibles, à titre d'attribution de tierce partie à Development Bank of Japan Inc., ce qui porte le montant total des nouveaux financements à 1,200 milliards JPY. Les deux initiatives de financement devraient être mises en place d'ici la fin juin.

Ce nouveau financement servira à refinancer des emprunts d'un montant total de 600 milliards JPY auprès de ses principales banques financières, pour l'acquisition en juin dernier de Toshiba Memory Corporation, par K.K. Pangea, une société spécialisée créée par un consortium dirigé par Bain Capital Private Equity, LP. Toshiba Memory Holdings va également réorganiser sa structure de capital en procédant notamment à des rachats anticipés d'actions privilégiées existantes de type obligations non convertibles.

La société continuera d'accroître sa compétitivité en déployant diverses mesures financières. Elle compte notamment mettre en oeuvre des solutions R&D de pointe, ciblant la mémoire flash, et répondre aux tendances du marché en investissant dans des immobilisations stratégiques dans son usine de fabrication « K1 » située à Kitakami, dans la préfecture d'Iwate, au Japon.

Le Toshiba Memory Group, leader mondial dans le domaine des solutions de mémoire, se consacre au développement, à la production et à la vente des mémoires flash et des disques durs SSD. En avril 2017, Toshiba Memory s'est séparée par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. Toshiba Memory est pionnière des services et solutions de mémoire, d'avant-garde, visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de la société, BiCS FLASHtm, ouvre la voie vers le perfectionnement du stockage d'applications à haute densité, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs, les disques durs SSD, les produits automobiles et centres de données les plus puissants. Pour obtenir de plus amples informations sur Toshiba Memory, veuillez consulter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

