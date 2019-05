Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2019 - Félicitations à l'ensemble des lauréats!





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2019 ont été décernés au cours d'une cérémonie qui se déroulait aujourd'hui, à Québec, en présence de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais.

Ainsi, ce sont des dizaines d'équipes qui ont été récompensées pour leurs initiatives réalisées sur le terrain au profit des usagers et de la collectivité, partout au Québec. En plus de la remise des prix et des mentions d'honneur dans les grandes catégories réservées aux établissements et aux organismes communautaires, ce fut également l'occasion de souligner les brillantes carrières de deux personnes qui se sont consacrées au développement et à l'amélioration des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

« Les personnes d'exception dont nous soulignons les efforts aujourd'hui font la démonstration qu'il est possible de bonifier l'expérience des usagers grâce à des soins et des services plus accessibles, plus efficients, plus humains. Non seulement elles font honneur à leur profession, mais elles incarnent également le dynamisme et la créativité du réseau. C'est un grand honneur pour nous de leur remettre cette marque de reconnaissance pleinement méritée. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous avons été ravis de découvrir les initiatives remarquables et inspirantes ayant mérité les honneurs cette année, tant au sein des établissements que du côté des organismes communautaires. Les Prix d'excellence mettent en lumière des hommes et des femmes qui sont des leaders dans leur milieu et qui ont le courage d'améliorer les pratiques. Je souhaite que ces témoignages d'estime qu'ils reçoivent aujourd'hui soient pour eux une source de motivation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Cette cérémonie nous donne l'occasion de connaître et de reconnaître des équipes qui se dévouent au quotidien. Ces personnes rehaussent les pratiques déjà établies afin de les bonifier, pour le mieux-être de notre collectivité. Souvent dans l'ombre, ces individus entreprennent pourtant des actions qui ont une portée inestimable. Bravo mais surtout, merci! »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Voici les lauréats des Prix d'excellence 2019 :

CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX ÉTABLISSEMENTS

Personnalisation des soins et des services

Prix d'excellence : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Projet : Une offre de service alimentaire personnalisée et à l'avant-garde

Mention d'honneur : CISSS de la Montérégie-Ouest

Projet : Outil de détermination de l'intensité de services (ODIS) pour les enfants de moins de cinq ans ayant une hypothèse ou un diagnostic TSA

Accessibilité des soins et des services

Prix d'excellence : CISSS de Chaudière-Appalaches

Projet : Mise en place d'une gestion intégrée et centralisée du parc d'aides techniques

Mention d'honneur : CISSS de l'Outaouais

Projet : Services intégrés aux Premières Nations

Intégration des services

Prix d'excellence : CISSS de l'Outaouais

Projet : Initiative interdirection pour l'amélioration de la prise en charge des grands utilisateurs des services d'urgence et de soins de courte durée

Mention d'honneur : CISSS de Laval

Projet : Protocole d'intervention lavallois en santé mentale (PIL-SM)

Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Prix d'excellence : CISSS de Laval

Projet : Outils d'évaluation du risque de fugue et de la vulnérabilité des jeunes hébergés

Mention d'honneur : Centre universitaire de santé McGill

Projet : Le programme d'amélioration continue CSISS

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Prix d'excellence : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Projet : Valorisation et soutien aux pratiques par une équipe de préposés aux bénéficiaires moniteurs

Mention d'honneur : CISSS de Lanaudière

Projet : Santé et sécurité des intervenants en TGC

Développement durable

Prix d'excellence : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Projet : Programme de mobilité durable

Mention d'honneur : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Projet : Matière organique

CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être

Prix d'excellence : Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI)

Projet : Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI)

Mention d'honneur : Centre de santé des femmes de Montréal

Projet : Les ateliers d'éducation populaire en santé sexuelle

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Prix d'excellence : Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Châteauguay

Projet : Violence sexuelle et femmes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)

Mention d'honneur : Maison du père

Projet : Soins de santé de proximité pour hommes itinérants

Impact sur la communauté

Prix d'excellence : Association des handicapés adultes de la Côte-Nord

Projet : MAVIE

Mention d'honneur : Clowns thérapeutiques Saguenay

Projet : Clowns thérapeutiques

CATÉGORIES OUVERTES TANT AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QU'AUX ÉTABLISSEMENTS

Partenariat

Prix d'excellence : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Projet : Ça marche DOC

Mention d'honneur : CISSS de Lanaudière

Projet : Programme Mobilisation Projection À'Venir

Soutien à domicile - Partenariat avec l'usager et ses proches

Prix d'excellence : CISSS de l'Outaouais

Projet : Liaison usager-hôpital-URFI-SAD, un partenariat réussi pour un retour dans la communauté

Mention d'honneur : CISSS de la Montérégie-Ouest

Projet : Rehaussement explosif en soutien à domicile (SAD)

COUPS DE COEUR DES MINISTRES

Centre universitaire de santé McGill

Projet : Opal : une application portail patient

Dépôt alimentaire NDG

Projet : Nouvelle politique du Dépôt en saine alimentation

RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)

Personne ayant oeuvré principalement dans le milieu des établissements :

Madame Patricia Gauthier, CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Personne ayant oeuvré principalement dans les organismes communautaires :

Monsieur Daniel Vézina, Centre d'intégration à la vie active (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)

Lien connexe :

Pour en savoir plus à propos des lauréats et de leurs réalisations, consultez les fiches descriptives et les capsules vidéo au msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 17:30 et diffusé par :