Inauguration de logements abordables pour les aînés à Peachland

PEACHLAND, BC, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les personnes âgées de Peachland ont maintenant accès à de nouveaux logements locatifs abordables grâce au partenariat conclu entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, le District de Peachland, la Peachland Seniors Support Society et des partenaires communautaires.

C'est l'annonce qu'ont faite aujourd'hui Stephen Fuhr, député fédéral de Kelowna-Lake Country, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtney-Comox, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la province, et Cindy Fortin, mairesse du District de Peachland.

Situé au 4445, 6e Rue, l'immeuble Residences on 6th offre 74 logements qui permettent aux aînés et aux personnes handicapées à revenu faible ou moyen de vivre de façon autonome et de continuer de participer à la vie de leur communauté.

L'immeuble comprend une salle de commodités, un endroit pour entreposer les triporteurs et les quadriporteurs et deux ascenseurs. L'aire commune prévue pour les commodités est dotée d'une cuisine de style résidentiel et a été conçue pour en faire des usages multiples, notamment pour y socialiser et y organiser des séminaires d'apprentissage et des séances d'information.

La Peachland Seniors Support Society gère l'immeuble de cinq étages.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont investi 6 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. Le gouvernement de la C.-B. a aussi offert un financement pour la construction se chiffrant à 7,6 millions de dollars. Le District de Peachland a fourni le terrain et accordé une exonération des droits d'aménagement.

Les loyers mensuels se chiffrent entre 780 $ pour un logement de une chambre et 1 200 $ pour un logement de deux chambres.

Citations :

« Je suis ravi de constater l'achèvement des travaux de construction de cet ensemble. L'inauguration de Residences on 6th représente un ajout au parc de logements abordables de Peachland et permet aux aînés autonomes de demeurer dans leur milieu, près de leur famille et de leurs amis. Cette importante camaraderie est essentielle à la vitalité et à la santé à long terme de nos aînés. » - Stephen Fuhr, député fédéral de Kelowna-Lake Country

« Beaucoup trop d'aînés, en particulier ceux qui ont un revenu fixe, ont de la difficulté à demeurer dans leur milieu, près de leurs amis et de leur famille. Grâce aux efforts déployés par de nombreux partenaires qui ont participé à ce projet, 90 aînés ont maintenant un logement abordable bien à eux où ils peuvent vieillir. » - Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay-Comox

« Je tiens à remercier tous les gens qui ont travaillé sans relâche au cours des dernières années à la concrétisation de cet ensemble de logements abordables pour nos aînés. Mes remerciements s'adressent notamment aux directeurs de la Peachland Seniors Support Society, aux employés du District de Peachland, à Dan Ashton, notre député provincial, et à BC Housing. Le fait d'être capable de vieillir chez soi est vital à la santé et au bien-être des aînés, dont les limites physiques et financières peuvent les obliger à quitter leurs amis et leur milieu de vie pour trouver un logement ailleurs que dans leur communauté. Ce nouvel ensemble de logements abordables est une réelle bénédiction pour notre communauté. » - Cindy Fortin, mairesse du District de Peachland

« J'éprouve une très grande satisfaction et fierté de voir l'achèvement de Residences on 6th. Nos aînés ont réellement besoin de logements abordables à Peachland, et nous pouvons maintenant leur offrir un chez-soi. » - Sharon Hallberg, présidente du Conseil, Peachland Seniors Support Society

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la SNL du Canada deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. En vertu de la SNL, une cible de 33 % de tous les investissements permettra de répondre aux besoins particuliers des femmes et de leurs enfants.

Pour régler le problème de l'abordabilité des logements en Colombie-Britannique, la province freine la spéculation sur son marché de l'habitation et contribue à la construction de 114 000 logements locatifs abordables, logements sans but lucratif et logements sociaux où on offre du soutien aux locataires, ainsi que des logements pour propriétaires-occupants par l'entremise de partenariats.

Le budget de 2018 de la Colombie-Britannique prévoit les plus importants investissements dans le logement abordable de l'histoire de la province, soit plus de 7 milliards de dollars sur dix ans. Grâce à cet investissement, plus de 600 nouveaux logements abordables sont en cours de construction dans la région de l'Okanagan.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Pour savoir ce que fait la Province pour améliorer l'abordabilité des logements, consultez le site news.gov.bc.ca/factsheets/bc-government-addressing-housing-affordability-challenges.

Lisez Homes for B.C., le plan en 30 points du gouvernement visant à régler le problème de l'abordabilité des logements des Britanno-Colombiens : bcbudget.gov.bc.ca/2018/homesbc/2018_Homes_For_BC.pdf.

