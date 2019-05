Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - La ministre du Tourisme lance officiellement la saison des festivals et événements estivaux





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, saisit l'occasion de l'ouverture de la 21e présentation du Tour la Nuit, lors du Festival Go vélo Montréal, organisé par Vélo Québec, et donnera ce soir le coup d'envoi à la saison 2019 des festivals et événements estivaux au Québec, en compagnie notamment de la présidente du conseil d'administration du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), Mme Louise Beaudoin, et de son PDG, M. Martin Roy. La ministre convie ainsi la population et les visiteurs à célébrer la belle saison partout au Québec.

Cette saison, ce sont 182 festivals qui seront soutenus par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante, et ce, partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, contribuant ainsi au dynamisme de nos régions en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citation :

« Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un nombre impressionnant de festivals et d'événements qui contribuent à son attractivité et à son rayonnement, tant sur le plan national qu'international. Cette année, le ministère du Tourisme est fier d'en soutenir plus de 220 au total, toutes saisons confondues, dont 182 auront lieu cet été. Grâce aux efforts soutenus de leurs organisateurs, ces événements totalisent plus de 20 millions d'entrées chaque année. Ils agissent ainsi comme de véritables moteurs de développement économique dans toutes nos régions. Je salue l'excellent travail des artisans de ces fêtes qui font vibrer le Québec tout entier, et j'invite les Québécois à y prendre part en grand nombre durant tout l'été! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les objectifs généraux du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

Vélo Québec est un organisme sans but lucratif qui encourage l'utilisation de la bicyclette, que ce soit à des fins de loisir ou de tourisme, afin d'améliorer l'environnement, la santé et le bien-être des citoyens. L'organisme fête son 50e anniversaire cette année.

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 16:53 et diffusé par :