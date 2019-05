Déclaration du ministre Goodale concernant les feux de friches en Alberta





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante au sujet des feux de friches en Alberta :

«?J'ai reçu une demande d'aide de la province de l'Alberta concernant la situation des feux de forêt. Au nom du Gouvernement du Canada, le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, et moi avons accepté sa demande officielle d'aide fédérale pour aider les citoyens dans le besoin.

Des membres du personnel du Centre des opérations du gouvernement coordonneront l'intervention fédérale en Alberta. Les représentants travaillent étroitement avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour planifier les détails de l'aide, y compris du soutien des Forces armées canadiennes. Le gouvernement fédéral fournira des services de transport aérien et terrestre nécessaires pour les évacuations, de l'aide et du soutien médical. Les citoyens peuvent avoir l'assurance que de l'aide sera fournie.

J'encourage fortement les résidents touchés à suivre les directives et les conseils de leurs services policiers locaux et ceux des premiers répondants. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à remercier tous les premiers répondants qui travaillent sans répit pour assurer la sécurité de tous.

Le Gouvernement du Canada, au moyen du Centre des opérations du gouvernement, continue de suivre et d'évaluer soigneusement la situation liée aux feux de forêt.?»

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 16:42 et diffusé par :