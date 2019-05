Tourisme Montréal présente son nouveau conseil d'administration





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal a annoncé la constitution de son nouveau conseil d'administration pour la prochaine année lors de son Assemblée générale annuelle tenue ce matin. L'organisme compte toujours sur l'expertise de Monsieur Philippe Sureau à la tête de son conseil d'administration. Expert de l'industrie touristique, Monsieur Sureau a contribué au démarrage et au développement de plusieurs des sociétés réunies pour former Transat en 1987. Son rôle dans l'entreprise a été principalement axé sur le marketing, les ventes, la stratégie et les relations extérieures, puis de 1987 à 2001, il a été président-directeur général d'Air Transat.

« Tourisme Montréal est doté d'une gouvernance forte et j'aimerais souligner la contribution extraordinaire de mes collègues administrateurs sur le plan du leadership et de la réflexion stratégique en lien avec les enjeux du tourisme à Montréal. Leur engagement au service d'une industrie d'une grande importance pour le Québec est tout simplement remarquable. D'ailleurs, les membres du conseil se joignent à moi pour applaudir le travail du président-directeur général, M. Yves Lalumière et de tous les employés de Tourisme Montréal », a affirmé Monsieur Philippe Sureau.

Le conseil d'administration est maintenant formé des personnes suivantes (en ordre alphabétique) :

Myriam Achard , Directrice des relations publiques et communications Centre Phi et à DHC/ART

, Directrice des relations publiques et communications Centre Phi et à DHC/ART Marie-Eve Brunet , Directrice générale Fédération québécoise des organismes communautaires famille

, Directrice générale Fédération québécoise des organismes communautaires famille Lucie Chabot , Administratrice de sociétés

, Administratrice de sociétés Bertil Fabre , Directeur général Le Centre Sheraton Montréal

, Directeur général Le Centre Sheraton Montréal Claude Gilbert , Président Gilbert Stratégies Inc.

, Président Gilbert Stratégies Inc. Yves Lalumière, Président-directeur général Tourisme Montréal

Nathalie Maillé, Directrice générale Conseil des arts de Montréal

Johanne Marcotte , Vice-présidente, Exploitation, Centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge

, Vice-présidente, Exploitation, Centres commerciaux chez Ivanhoé Robert Mercure , Président-directeur général, Société du Palais des Congrès de Montréal

, Président-directeur général, Société du Palais des Congrès de Montréal Marie-Josée Neveu, Avocate associée Fasken

Andy Nulman , Administrateur de sociétés

, Administrateur de sociétés Eve Paré, Présidente-directrice générale, Association des hôtels du grand Montréal

Jean-François Pouliot, Directeur général, Omni Mont-Royal

Philippe Sureau , Cofondateur de Transat A.T. et administrateur de sociétés

, Cofondateur de Transat A.T. et administrateur de sociétés Robert Trudeau , Premier directeur, ventes aux entreprises réseau mondial et marché du Québec Air Canada

Lors de cet événement, Tourisme Montréal a souligné son siècle d'existence. Fondé le 8 octobre 1919 par l'Automobile Club of Canada, avec l'appui d'acteurs importants de l'économie locale, dont le Ritz-Carlton où l'événement s'est tenu aujourd'hui, Tourisme Montréal a joué un rôle de premier plan dans le développement de la métropole. Du Paris du Nouveau Monde des années 30 au vaste terrain de jeux innovant du Montréal d'aujourd'hui, en passant par la ville moderne de l'Expo 67 et la ville olympique de 1976, Montréal a toujours su attirer les touristes du monde entier.

« En 2018, nous avons accueilli 11 millions de touristes pour un total des dépenses touristiques de 4,5 milliards de dollars. 100 ans d'existence, c'est respectable! Fiers de notre histoire, nous sommes convaincus de propulser Montréal comme destination mondiale de premier plan », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 16:40 et diffusé par :