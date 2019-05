Un investissement de TDDC fera progresser l'adoption des technologies propres - L'investissement dans une nanotechnologie mise au point en Colombie-Britannique améliorera le rendement et réduira le coût des batteries au lithium





VANCOUVER, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial du développement des technologies propres qui soutiennent la croissance économique, créent des emplois et protègent l'environnement. Afin de préserver la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale dans cette industrie en pleine expansion qui se chiffre en billions de dollars, le gouvernement du Canada a axé ses investissements sur les technologies propres, afin de donner aux entreprises canadiennes les moyens d'innover et de prendre de l'expansion.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 5 millions de dollars dans l'entreprise de technologies propres Nano One de Vancouver pour faire progresser le développement de batteries au lithium-ion innovantes. Le financement sera fourni par Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui travaille avec les entreprises canadiennes à la commercialisation des technologies propres.

Nano One est une entreprise canadienne de technologies qui fabrique, selon un processus industriel évolutif, des batteries au lithium-ion à haute performance et à bas coût, qui peuvent être utilisées dans les véhicules électriques, les produits électroniques grand public et d'autres modules de stockage d'énergie renouvelable. La technologie novatrice utilisée par l'entreprise dans la fabrication de batteries demande un apport d'énergie et d'eau plus faible, favorise l'adoption de technologies plus propres et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Le procédé unique a été conçu en vue d'une production à grande échelle et d'une commercialisation rapide, ce qui contribuera à maintenir 25 emplois et à créer 5 emplois additionnels.

Les investissements dans le secteur des technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, qui est une stratégie pluriannuelle visant à positionner le Canada en tant que chef de file mondial de l'innovation et à créer de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays.

« Le monde est à un tournant, et la transition vers une économie axée sur l'énergie propre est parmi les défis -- et les possibilités -- de notre époque. Notre gouvernement travaille très fort pour édifier un avenir meilleur, plus propre et plus prospère, et aider les Canadiens à économiser l'énergie, à réduire la pollution et à avoir plus d'argent dans leurs poches. Je suis enchanté de voir des entreprises comme Nano One pousser hardiment le curseur vers une plus large adoption des technologies propres. »

- L'Honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les technologies propres ne touchent pas un seul secteur. Lorsque nous soutenons les technologies propres, nous soutenons l'économie dans son ensemble et nous contribuons à créer de bons emplois tout en protégeant notre environnement. L'investissement versé à Nano One aujourd'hui contribuera à résoudre des problèmes criants en matière d'environnement, tant au pays que dans le monde entier. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, nous devons absolument faciliter l'adoption par les Canadiens de nouvelles technologies propres. Nano One est le moteur de ce changement grâce à sa production à bas coût de matériaux de batteries au lithium-ion à haute performance, largement utilisés dans les véhicules électriques, le stockage de l'énergie renouvelable et les produits électroniques grand public. »

- Leah Lawrence, présidente et chef de la direction de Technologies du développement durable Canada

« TDDC est mondialement reconnu pour ses compétences techniques en investissements dans les technologies propres, et ce financement nous aidera à prendre de la vitesse dans nos activités de partenariat et à faire croître notre entreprise. Comme il s'agit du deuxième cycle de financement de Nano One par TDDC, cela veut dire que nos réalisations et nos relations stratégiques avec des multinationales et des FEO ont suscité un grand intérêt. Nous sommes très honorés d'avoir su gagner suffisamment la confiance de TDDC pour obtenir un nouveau soutien pour ces partenariats et nos activités de croissance ».

- Dan Blondal, chef de la direction et fondateur de Nano One Materials Corp.

Les faits en bref

Cet investissement fait fond sur l'investissement de lancement de 2 millions de dollars fourni par TDDC en 2015 pour soutenir le projet pilote de fabrication de matériaux de batteries pour les véhicules électriques.

Le Canada est au premier rang des pays du G20 pour ce qui est des technologies propres innovantes. En janvier 2019, 12 entreprises canadiennes ont eu les honneurs de la Global Cleantech 100 List. Parmi les entreprises figurant au palmarès de la Global Cleantech 100 List annuelle, une sur dix a été financée par TDDC.

est au premier rang des pays du G20 pour ce qui est des technologies propres innovantes. En janvier 2019, 12 entreprises canadiennes ont eu les honneurs de la Global Cleantech 100 List. Parmi les entreprises figurant au palmarès de la Global Cleantech 100 List annuelle, une sur dix a été financée par TDDC. Le marché des technologies propres devrait dépasser les 2,5 billions de dollars d'ici quatre ans.

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada afin de soutenir les entreprises canadiennes ayant le potentiel de devenir des chefs de file mondiaux dans le développement et la démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre quelques-uns de nos problèmes environnementaux les plus pressants.

TDDC a investi plus d'un milliard de dollars dans des centaines d'idées venant de plus de 300 entreprises. Celles?ci créent plus de 12 000 emplois bien rémunérés et réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 13,8 mégatonnes par an d'équivalent en dioxyde de carbone.

