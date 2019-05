Attribution d'un important contrat pour l'assainissement de la mine Faro - La dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose offrira des possibilités d'emploi et de formation aux Autochtones et aux résidants du Nord





FARO, YT, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger l'environnement ainsi que la santé et la sécurité des humains tout en procurant des avantages économiques aux Autochtones et aux résidants du Nord.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Larry Bagnell, député du Yukon, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'un important contrat pour la prochaine phase du projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose au site de la mine Faro, au Yukon. Pelly Construction Ltd. est le soumissionnaire retenu pour ce projet de 44,4 millions de dollars, qui vise à éviter que l'eau contaminée sur le site entre en contact avec le ruisseau. Le projet permettra de créer des emplois, de développer des compétences, de retenir les services d'entreprises locales, d'embaucher des employés de la région et de créer de nouvelles possibilités économiques au Yukon.

Citations

« Les travaux de protection de la fourche nord du ruisseau Rose et de nettoyage du site de la mine Faro entraîneront non seulement la préservation de l'environnement, mais aussi la création d'emplois et de la formation professionnelle qui profiteront aux Premières Nations locales et au Yukon pour les années à venir. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« À titre de député du Yukon, je me réjouis que des Premières Nations du Yukon et des Autochtones de la région aient participé à l'élaboration du projet. Notre gouvernement accorde de l'importance à la création de possibilités économiques égales pour l'ensemble des Yukonnais. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Le gouvernement du Yukon est ravi de constater que les travaux au site de la mine Faro progressent de façon à offrir des possibilités de développement économique aux Premières Nations du Yukon. Nous continuerons à veiller à ce que le site réponde aux normes nécessaires pour protéger le territoire et l'eau qui sont si précieux pour les Yukonnais. »

L'honorable Ranj Pillai

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du gouvernement du Yukon

« L'assainissement du site de la mine Faro est la priorité absolue de notre communauté. À titre de communauté la plus touchée par ce site contaminé, nous sommes d'avis que les travaux d'assainissement doivent progresser le plus rapidement possible, en collaboration avec le Yukon et le Canada. L'annonce d'aujourd'hui concernant l'attribution du contrat pour la poursuite des travaux d'assainissement est attendue avec impatience par notre communauté depuis de nombreuses années. Le Conseil des Dénés de Ross River est très satisfait de l'état d'avancement des travaux urgents d'assainissement de la mine Faro et des travaux qu'effectuent RCAANC, Parsons inc. et les entrepreneurs sur une très courte période. Nous voulons que le travail se poursuive et que cela demeure une priorité absolue pour le Canada et le Yukon. »

Jack Caesar

Chef du Conseil des Dénés de Ross River

Faits en bref

La mine Faro , située au centre du Yukon , est une mine de plomb et de zinc abandonnée et elle constitue l'un des plus grands sites contaminés au Canada.

, située au centre du , est une mine de plomb et de zinc abandonnée et elle constitue l'un des plus grands sites contaminés au Canada. La dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose permettra de garder son eau propre. Le projet de dérivation comprend la construction d'un nouveau canal de 1,9 km, la construction d'une route, la gestion de l'eau et d'autres travaux connexes. Un canal de dérivation de 1,15 km construit plus tôt cette année servira à détourner la fourche nord du ruisseau Rose de la zone de construction actuelle avant le début des travaux pour le nouveau canal.

zone de construction actuelle avant le début des travaux pour le nouveau canal. Dans le cadre du processus d'appel d'offres, des objectifs sont fixés pour la formation des membres des Premières Nations et la sous-traitance à des entreprises issues des Premières Nations. Depuis 2005, une moyenne de 57 % des projets du Programme des sites contaminés du Nord a été réalisée par des résidants du Nord et de 33 % par des Autochtones.

Les entrepreneurs oeuvrant sur les projets d'assainissement de la mine Faro sont généralement embauchés et dirigés par Parsons inc., qui est le directeur des travaux par intérim pour le site. Les appels d'offres sont affichés en ligne sur MERX.

