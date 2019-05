Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aide l'industrie des viandes à trouver d'autres débouchés commerciaux

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger l'environnement ainsi que la santé et la sécurité des humains tout en procurant des avantages économiques aux Autochtones et aux résidants du Nord. L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations...

Après deux ans de représentation par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Secrétariat du Conseil de trésor (SCT) reconnaît que le salaire inapproprié versé aux conseillers pédagogiques occasionne des...