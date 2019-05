En prélude à Women Deliver, le gouvernement du Canada annonce du financement pour appuyer la mobilisation des organismes de femmes en Colombie-Britannique





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel de travailler au progrès de l'égalité des genres pour renforcer la classe moyenne, fortifier l'économie et bâtir, pour toutes et tous, un avenir sain et prospère. Au moment où le pays s'apprête à accueillir Women Deliver 2019, la plus importante conférence consacrée à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles, le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour garantir que les organismes de femmes et les militantes de la base, qui portent la cause de l'égalité sur leurs épaules, aient la possibilité et les moyens de participer aux discussions et initiatives qui ont pour but de la faire avancer.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada investira plus de 300?000 $ dans deux projets parallèles à Women Deliver 2019 qui vont promouvoir des avancées tangibles pour les Canadiennes. L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, en a fait l'annonce aujourd'hui :

L'organisme Battered Women's Support Services recevra 150?000 $ pour coordonner Feminists Deliver , un salon qui aura lieu parallèlement à Women Deliver 2019, du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver . Animé par des femmes et organisé avec le concours d'une quarantaine d'organismes à but non lucratif, Feminists Deliver offrira une vitrine sur le travail accompli par le milieu associatif au service de l'égalité des genres. Cinq conférencières et 45 panélistes y prendront la parole. Elles s'attarderont plus particulièrement à la diversité et à l'inclusion des personnes marginalisées à cause de leur identité de genre en Colombie-Britannique.

La conférence Women Deliver 2019 représente pour les Canadiennes et Canadiens une occasion d'agir sur les aspects qui restent à changer pour rehausser la sécurité et l'égalité des femmes, des filles et des personnes de la diversité sexuelle, sans égard à leur identité de genre ou à l'expression de cette identité, au Canada et dans le monde.

«?Nous sommes à un tournant pour les femmes et les filles. Alors, en prélude à Women Deliver 2019, notre gouvernement incite les Canadiennes et Canadiens à se mobiliser pour l'égalité des genres dans leur milieu, au Canada et dans le monde. Nous avons à coeur que toutes soient entendues et puissent participer à ces efforts. C'est pourquoi il nous semblait tellement important d'appuyer Feminists Deliver et la préconférence des femmes autochtones : les deux initiatives nous feront profiter de la sagesse et du savoir-faire d'intervenantes et de femmes autochtones du milieu qui travaillent chaque jour en première ligne. Nous permettrons à une variété de Canadiennes de faire entendre leur voix et, ce faisant, nous contribuerons à l'avancement de toutes les femmes, ainsi que des personnes de la diversité sexuelle.?»

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Nous voulons rassembler le milieu afin de permettre un échange de connaissances et promouvoir la résilience face à la discrimination ou à l'exclusion fondée sur le genre. Grâce à Feminists Deliver, nous tisserons des liens entre des campagnes nationales ou internationales et les efforts que déploient localement une quarantaine d'organismes. Ce financement renforcera notre capacité à provoquer des changements qui contribuent intersectionnellement au progrès de l'égalité des genres dans la sphère politique comme dans la sphère privée.?»

Angela Marie MacDougall, directrice générale

Battered Women's Support Services

Du 3 au 6 juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles.

, en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles. Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voix marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 8?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles.

Le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres.

La conférence Women Deliver 2019

Le Canada, un champion mondial de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes de la diversité sexuelle, est heureux d'être l'hôte de Women Deliver 2019. La conférence aura lieu du 3 au 6 juin prochain à Vancouver. Environ 8?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles. Women Deliver est la plus importante conférence consacrée à l'égalité des genres, à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles dans le monde.

Plus qu'une conférence, Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour l'égalité des genres -- un mouvement qui fait progresser la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles; un mouvement qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les Autochtones, la jeunesse et les populations de régions en crise ou en conflit; un mouvement qui se veut transformateur et qui incite chacune et chacun à agir, où qu'il soit.

Initiatives de mobilisation

Le gouvernement du Canada invite les citoyennes et citoyens à se mobiliser pour l'égalité de genre dans leur milieu, au Canada et dans le monde.

L'annonce qui a été faite aujourd'hui portait sur deux projets qui s'inscrivent dans cette mobilisation.

Battered Women's Support Services (BWSS)

Titre du projet : Women Deliver and Beyond - Building Capacity for Community-based and Grassroots Women's Organizations (au-delà de Women Deliver : développer les capacités des organismes de femmes locaux et communautaires)

Financement accordé : 150?000 $

BWSS sera l'hôte de Feminists Deliver, un salon qui aura lieu parallèlement à Women Deliver 2019, du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver. Animé par des femmes et organisé avec le concours d'une quarantaine d'organismes à but non lucratif, Feminists Deliver offrira une vitrine sur le travail accompli par le milieu associatif au service de l'égalité des genres. Cinq conférencières et 45 panélistes y prendront la parole. Elles s'attarderont plus particulièrement à la diversité et à l'inclusion des personnes marginalisées à cause de leur identité de genre en Colombie-Britannique.

BWSS a vu le jour en 1979 à l'initiative d'une poignée de femmes. Quarante ans de résistance plus tard, l'organisme continue de défendre les droits des femmes et d'oeuvrer pour mettre un terme à la violence fondée sur le sexe. Fidèle à la vision originale, il offre des services directs, éduque, intervient et revendique des réformes institutionnelles et systémiques par des pressions constantes et stratégiques.

Autorité sanitaire des Premières Nations

Titre du projet : Nutsamaht : Nous ne faisons qu'une. Nos voix. Nos histoires. Préconférence des femmes autochtones

Financement accordé : 151?187 $

L'Autorité sanitaire des Premières Nations (First Nations Health Authority) sera l'hôte d'une conférence d'une journée à Vancouver le 2 juin 2019, juste avant l'ouverture officielle de Women Deliver 2019. Cette conférence célébrera la force des femmes et des filles autochtones. On y attend une trentaine de conférencières et plus de 250 participantes et participants venus de tous les coins du Canada et du monde. Cette journée tire profit de Women Deliver pour mieux faire connaître la réalité de femmes et filles autochtones aux identités, perspectives et atouts diversifiés, dont celles qui appartiennent à la diversité sexuelle ou vivent en situation de handicap.

L'autorité sanitaire fait partie d'un réseau de gestion de la santé autochtone qui comprend le conseil de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique (First Nations Health Council) et l'association provinciale des dirigeantes et dirigeants de la santé des Premières Nations (First Nations Health Directors Association). Ce réseau travaille avec les Premières Nations de la Colombie-Britannique à la réalisation d'une vision commune.

