Sunwing aide les familles à rehausser leurs vacances cet été en permettant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT et en offrant des économies de 35% sur certaines excursions





MONTRÉAL, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing permet aux familles de profiter pleinement de leurs vacances estivales grâce au solde des Escapades inoubliables. Dès maintenant et jusqu'au 7 juin 2019, les vacanciers peuvent étirer leur budget de vacances davantage grâce aux aubaines permettant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, offertes sur les départs de juillet et août et à destination de certains des hôtels les mieux cotés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale.



De plus, les familles peuvent rendre leur vacances encore plus mémorables grâce à des économies pouvant atteindre 35% sur les excursions sélectionnées d'Expérience Sunwing. Les familles qui réserveront leur escapade estivale durant le solde pourront profiter de la toute nouvelle Garantie du meilleur prix*, offerte sur les expériences sélectionnées. Ainsi, si les vacanciers trouvent la même excursion** avec les mêmes inclusions à un autre endroit avant qu'ils aient réservé leur excursion, Sunwing égalera le prix.

Toutes nos Expériences Sunwing sont soigneusement sélectionnées par nos experts à destination et affichent un prix en dollars canadiens. Toutes les excursions détiennent un permis, sont assurées, et répondent aux contraintes de sécurité ou même les surpassent. Les suppléments spéciaux et valeurs ajoutées pour les expériences sont disponibles seulement avec Sunwing. Les vacanciers peuvent réserver en toute quiétude, sachant qu'ils peuvent annuler leurs excursions jusqu'à 24h avant de quitter le Canada et être remboursé à 100%.

Les vacanciers peuvent profiter d'incroyables économies dans un grand nombre d'hôtels, y compris au Riu Yucatan , un hôtel situé sur la côte étincelante de Playa del Carmen, près de Cancún . Les familles pourront séjourner dans des chambres qui peuvent accueillir des familles de 5 personnes et plus. Les parents pourront se détendre au soleil alors que les enfants pourront, eux, s'amuser comme jamais au miniclub RiuLand. De plus, les clients de l'hôtel bénéficieront aussi des inclusions RIU-topia, comme des repas illimités sans réservation, le Wi-Fi gratuit et bien plus encore. Pour encore plus de plaisir sous le soleil, les familles peuvent aller naviguer le long des côtes de la Isla Mujeres à moindre coût, lors de l'excursion Samba Catamaran Isla Mujeres .

Le Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort en Jamaïque est un autre hôtel adoré des familles faisant partie de la promotion. L'hôtel offre des activités et des commodités pour les vacanciers de tout âge dont un vaste parc aquatique et un parcours de golf sur place avec un nombre illimité de parties gratuites. Les familles pourront rehausser leur escapade jamaïcaine avec l'excursion Cool Runnings Catamaran Cruise où ils pourront voguer le long de la côte et escalader les fameuses chutes de la Dunn.

Pour l'ultime évasion sous le soleil des tropiques, les vacanciers peuvent décider de séjourner au Melia Caribe Beach Resort situé sur les plages de Bavaro Beach, à Punta Cana . Lorsqu'ils ne construisent pas des châteaux de sable, les familles peuvent profiter d'une aventure en bateau vers Saona Island pour une excursion qui leur fera découvrir une pittoresque îles isolée paradisiaque où les vacanciers de Sunwing auront un accès exclusif au Wi-Fi, à un club de plage privé ainsi qu'à un buffet et des grillades pour le dîner.

Les vacanciers pourront également créer des souvenirs qu'ils chériront toute leur vie et ce à moindre coût, au Riu Santa Fe de Los Cabos . Cet hôtel familial parmi les mieux cotés abrite une vaste piscine dotée de vues panoramiques de l'El Arco. De plus, la propriété offre l'accès illimité au parc aquatique Splash Water World. Pour faire de cette escapade estivale un moment réellement inoubliable, les familles peuvent choisir une excursion à dos de chameau pour une promenade dans les magnifiques paysages désertiques, grâce à l'excursion Outback and Camel Safari .

Tous les forfaits vacances de Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme un enregistrement et un accès à la sécurité aéroportuaire prioritaires***, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

*Applicable sur toutes les réservations d'excursions sélectionnées, nouvelles ou existantes.

** Le prix de l'excursion du compétiteur doit être publié et toujours disponible au moment de l'égalisation du prix.

*** Applicable à certains aéroports canadiens seulement

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols domestiques. Entreprise renommée pour son service primé, Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux**** et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

**** le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c2cdd45-96f0-4f75-b723-61d8c9ac6f9a

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 15:30 et diffusé par :