Argon Medical Devices acquiert Mana-Tech, Ltd.





FRISCO, Texas, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc., un fabricant mondial de dispositifs médicaux spécialisés qui sont utilisés dans les procédures interventionnelles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de Mana-Tech, Ltd., son distributeur exclusif au Royaume-Uni et en Irlande.

Pour plus d'informations sur les produits et services d'Argon Medical, rendez-vous sur www.argonmedical.com.

« L'acquisition de Mana-Tech, Ltd. représente une opportunité de croissance très attrayante pour étendre notre portée commerciale au Royaume-Uni, en Irlande et dans toute l'Europe », a déclaré le PDG d'Argon Medical Devices, George Leondis. « Nous sommes ravis d'accueillir ce groupe très talentueux au sein d'Argon et de travailler encore plus étroitement ensemble pour poursuivre leur fructueuse trajectoire de croissance », ajoute-t-il.

Toute l'équipe de Mana-Tech, y compris ses groupes de gestion, de vente, de service à la clientèle et de distribution, s'unira à Argon dans le cadre de cette acquisition.

À propos d'Argon Medical Devices

Basée à Frisco, dans l'État du Texas, Argon Medical Devices, Inc. est un fabricant mondial de dispositifs médicaux spécialisés qui sont utilisés dans les procédures interventionnelles. Argon propose une large gamme de dispositifs médicaux jetables pour la radiologie et l'oncologie interventionnelles, ainsi que la chirurgie vasculaire. La marque Argon est reconnue pour ses produits de pointe qui améliorent les résultats chez les patients par le biais de procédures percutanées guidées par imagerie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319111/argon_medical_devices_inc_logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 14:54 et diffusé par :