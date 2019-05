Fonds d'appui au rayonnement des régions - 300 000 $ pour maximiser les retombées économiques en matière de transport intermodal





SAGUENAY, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 300 000 $ est accordée à l'organisme Développement économique 02. Cette somme servira à mettre en place le Comité de maximisation des retombées économiques régionales, volet transport (CMAX-Transport), lié au transport de marchandises.

Cette initiative, financée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra d'embaucher une ressource. Son mandat consistera à concerter et à accompagner l'ensemble des partenaires afin d'optimiser et de connecter les réseaux de transport existants pour poursuivre l'élaboration du plan intermodal. Elle travaillera en amont de la réalisation des grands projets, afin d'élaborer des plans de transport adaptés. Une des conditions de succès du projet réside dans la synergie et la complémentarité des différents acteurs du milieu. Dans ce contexte, la ressource devra également constituer et animer une table de concertation de partenaires.

La mise en place du CMAX-Transport représente des investissements totaux de plus de 390 000 $ sur trois ans.

Citations :

« Avec la mise en valeur et une meilleure coordination des différents réseaux de transport existants, le Saguenay?Lac-Saint-Jean sera encore plus attrayant pour les entrepreneurs. Ainsi, en leur offrant du soutien en matière de transport et en les mettant en contact avec les donneurs d'ouvrage d'ici, le CMAX-Transport contribuera à ce que les retombées de leurs investissements demeurent sur notre territoire. Je partage la joie de ce bel accomplissement avec mes collègues députés Éric Girard, Nancy Guillemette et François Tremblay. Ensemble, nous faisons front commun pour le développement économique de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'aide financière annoncée aujourd'hui répond directement aux priorités régionales en matière de transport. C'est un projet structurant et porteur qui est soutenu par le FARR. Avec l'arrivée des grands projets dans notre région, la mise en place d'un comité de maximisation des retombées économiques régionales, volet transport (CMAX-Transport) est la bienvenue. Le CMAX-Transport assurera un rôle de leader et permettra d'apporter de nouvelles initiatives afin d'aider la région à se développer. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« L'économie régionale du Saguenay?Lac-Saint-Jean est définitivement tournée vers les différents marchés nationaux et internationaux. La région jouit d'un positionnement géographique avantageux où l'exploitation et la transformation demeurent nos priorités. Nous considérons que le transport sous toutes ses formes représente un enjeu de développement stratégique pour la région. Dans cette optique, il nous apparaissait impératif de concentrer l'ensemble des intervenants liés au secteur d'activité pour nous assurer d'une vision commune. L'aide financière du FARR nous permet donc d'embaucher une ressource régionale, soit M. Claude Asselin, afin de poursuivre l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan régional intermodal. Le développement de la région par la région. »

André Paradis, président de Développement économique 02

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des initiatives structurantes qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 7,1 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 22 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 14:46 et diffusé par :