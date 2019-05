Avis aux médias - Invitation au lancement de la saison culturelle 2019-2020 de l'arrondissement de Saint-Léonard





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard invite les représentants des médias à assister au lancement de sa saison culturelle 2019-2020.

Date : Jeudi 6 juin 2019



Heure : De 17 h à 19 h



Lieu : Salle d'activités de la bibliothèque de Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire

Dans un 5 à 7, sous la formule conviviale d'un Cabaret, et en présence du maire de l'arrondissement, M. Michel Bissonnet, et des conseillers de l'arrondissement, Mme Patricia R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Dominic Perri et M. Mario Battista, les personnes présentes pourront découvrir en exclusivité les spectacles qui seront à l'affiche pour la saison 2019-2020. L'équipe de la Division de la culture et de la bibliothèque de la Direction des loisirs, de la culture et des communications sera sur place pour présenter la programmation et pour expliquer les forfaits d'abonnement disponibles.

Des prestations musicales de Pierre Guitard, Renaud Côté-Giguère ainsi que de Marco Calliari seront aussi au menu de ce lancement.

Nous comptons sur votre présence.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 14:45 et diffusé par :