L'ACCAP annonce le retrait de la Ligne directrice LD19





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) annonce le retrait de la Ligne directrice LD19 de l'industrie sur la communication de la rémunération des conseillers liée aux produits collectifs d'assurance et de retraite.

« Cette décision a été prise après des discussions approfondies avec les intervenants du marché, notamment les conseillers et leurs associations, et une soigneuse évaluation des commentaires formulés, explique Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Notre industrie préconise toujours fortement la transparence du marché, et elle a l'intention de collaborer étroitement avec les autorités de réglementation et les autres parties prenantes sur ce dossier. »

Le retrait de la ligne directrice s'applique dès aujourd'hui.

Par conséquent, les mesures relatives aux produits collectifs de retraite prévues à partir du 1er juillet 2019 pour les nouveaux contrats, et annuellement à partir du 1er janvier 2020 pour les contrats en vigueur n'iront pas de l'avant.

Les mesures de communication de la rémunération liée aux produits collectifs d'assurance, qui devaient s'appliquer à partir du 1er janvier 2020 pour les nouveaux contrats, et du 1er janvier 2021 pour les contrats en vigueur n'iront pas non plus de l'avant.

L'engagement de l'ACCAP et de nos sociétés membres en matière de communication des renseignements demeure. Nous avons beaucoup d'estime pour le rôle que jouent les conseillers sur le marché des assurances de personnes. La participation de tous les intervenants est primordiale si l'on veut élaborer et mettre en place avec succès des pratiques de gestion des conflits d'intérêts pour les produits collectifs d'assurance et de retraite.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP, qui célèbre en 2019 son 125e anniversaire, est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 860 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 155 000 Canadiens.

