Le Canada soutient les activités d'éducation au climat d'Exploring by the Seat of Your Pants





ELORA, ON, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada en vue de protéger l'environnement et d'effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le député de Guelph (Ontario), Lloyd Longfield, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que du financement tiré du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral sera accordé à Exploring by the Seat of Your Pants.

Le projet permettra à des élèves d'entrer en contact avec des scientifiques et des explorateurs qui leur parleront de leurs expériences, de leurs activités de recherche, de leurs réussites et de leurs échecs et qui leur proposeront des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Exploring by the Seat of Your Pants organisera 60 cours virtuels et excursions virtuelles sur le thème des changements climatiques partout au Canada à l'intention d'élèves de la maternelle à la 12e année.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs de lutte contre les changements climatiques du Canada.

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives offrent des expériences d'apprentissage aux Canadiens afin de les inciter à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce projet soutient les solutions canadiennes à la portée des élèves dans l'ensemble du pays et contribue à améliorer les choses dans nos collectivités. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph, en Ontario

« Exploring by the Seat of Your Pants fait entrer la science, l'exploration, l'aventure et la conservation dans les salles de classe de partout au Canada grâce à des conférenciers virtuels et à des excursions virtuelles. Nous sommes vraiment emballés d'avoir obtenu du financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat. Ces fonds nous permettront d'organiser des activités virtuelles durant toute l'année 2019 et de permettre à des milliers d'élèves canadiens d'entrer en contact avec de grands explorateurs et scientifiques du climat de partout dans le monde. Ces sommités parleront de leurs expériences sur le terrain, de leurs activités de recherche, de leurs réussites et de leurs échecs, des solutions potentielles et d'autres sujets, dans le but d'inspirer la prochaine génération d'explorateurs et de scientifiques du climat afin qu'elle soit prête à s'attaquer au problème des changements climatiques. »

- Joe Grabowski, fondateur d'Exploring by the Seat of Your Pants

Exploring by the Seat of Your Pants, une organisation établie à Elora , en Ontario , recevra un financement pouvant atteindre 50 000 dollars au titre du Fonds d'action pour le climat.

L'organisation consacrera le mois d'avril aux changements climatiques et organisera plus de 25 activités virtuelles pour des élèves de partout au pays.

Exploring by the Seat of Your Pants vise à donner aux jeunes canadiens les moyens d'agir en abordant en salle de classe les thèmes de la science, de l'exploration, de l'aventure et de la conservation par l'entremise de conférenciers virtuels et d'excursions virtuelles avec des scientifiques et des explorateurs des quatre coins de la planète.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient les objectifs du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada grâce à des investissements dans des solutions pour agir en ce sens.

