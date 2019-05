Première édition de la compétition de tennis de table Cardiac Smash au profit de Coeur + AVC à Montréal





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le jeudi 6 juin, Cardiac Smash, une compétition annuelle interentreprises de tennis de table, aura lieu au Marché Bonsecours, à Montréal. Près de 150 amateurs de ping-pong sont attendus à la première édition montréalaise de ce populaire événement au profit de Coeur + AVC, qui a déjà eu lieu à Toronto et à Vancouver.

Cardiac Smash est l'initiative d'un passionné de ping-pong, Michael Kessel, membre du conseil consultatif ontarien de Coeur + AVC. Alors qu'il était adolescent, M. Kessel excellait dans ce sport. Lorsqu'il est devenu bénévole pour la fondation, il a eu l'idée de transformer son amour du tennis de table en activité de collecte de fonds où des entreprises peuvent s'affronter lors de parties amicales. L'événement a pris naissance à Toronto, où la cinquième édition aura lieu en juillet, avant de se déplacer à Vancouver. Les dernières éditions ayant eu lieu dans ces deux grandes villes canadiennes ont chacune amassé 100 000 $ au profit de Coeur + AVC.

« Je suis très heureux d'être le porte-parole de la première édition montréalaise du tournoi Cardiac Smash », a déclaré Mike Kessel, chef de la direction de Cleveland Clinic Canada. « Cardiac Smash a déjà connu un grand succès à Toronto et à Vancouver, et j'ai bien hâte de renouveler l'expérience à Montréal. Il s'agit d'une compétition de tennis de table divertissante et amicale qui oppose des partenaires d'affaires dans le but d'amasser des fonds pour Coeur + AVC. J'aimerais remercier tous nos partenaires qui contribuent au succès de cette première édition. »

Les équipes participantes doivent être composées de deux à quatre joueurs et peuvent jouer en simple ou en double. Un minimum de quatre parties par équipe est garanti, pour une soirée d'amusement au profit d'une cause importante.

Au pays, 90 % des gens présentent au moins un facteur de risque de trouble cardiaque, d'AVC, ou de déficit cognitif d'origine vasculaire. La bonne nouvelle est que 80 % des morts prématurées causées par les maladies du coeur et l'AVC peuvent être évitées par l'adoption de saines habitudes de vie, incluant la pratique régulière d'activité physique. Coeur + AVC recommande aux adultes de faire au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse par semaine, en tranches d'au moins 10 minutes.

« J'aimerais remercier de tout coeur Cardiac Smash d'avoir organisé un premier événement à Montréal », a affirmé Dana Ades-Landy, chef de la direction de Coeur + AVC, Québec. « Nous sommes ravis de voir que de nombreuses entreprises basées à Montréal ont accepté de participer au défi pour soutenir Coeur + AVC. Le tennis de table n'est pas seulement amusant, il est aussi bénéfique pour la santé cardiaque. »

À propos de Cardiac Smash

Cardiac Smash est une compétition annuelle interentreprises de tennis de table au profit de Coeur + AVC. Elle a lieu à Toronto, à Vancouver et à Montréal.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques. coeuretavc.ca

