/R E P R I S E -- Avis aux médias - Occasion photo - Coup d'envoi de la saison des événements majeurs internationaux, en présence de la ministre du Tourisme et de nombreux dirigeants et partenaires de l'industrie/





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est ce soir que le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) donnera le coup d'envoi de la saison 2019 qui nous mènera jusqu'au Festival western de St-Tite, en septembre. L'événement se fera en marge du Tour la Nuit qui a lieu dans le cadre du Festival Go vélo Montréal.

Les plus grands festivals et événements du Québec (ou, du moins, leurs dirigeants !) se réuniront pour l'occasion, en présence de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de la présidente du conseil d'administration du RÉMI, Louise Beaudoin, du président-directeur général du RÉMI, Martin Roy, et de la directrice générale du Festival Go vélo Montréal, Joëlle Sévigny. Les médias sont invités à cette séance photo en deux temps qui se tiendra en marge d'un coquetel :

Quand : Le vendredi 31 mai 2019 Heure et lieu : À compter de 18 h 45 à la tente VIP, dans le parc Jeanne-Mance

À compter de 20 h, sur le podium de départ, sur l'avenue du Parc

SOURCE Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 14:00 et diffusé par :