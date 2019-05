Mise à jour - Combattre les organismes nuisibles à la pelouse et au jardin en toute sécurité





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Après un long hiver, bien des Canadiens sont impatients de commencer à jardiner et à prendre soin de leur pelouse. Le printemps est aussi le temps de l'année où l'on commence à penser aux moyens que l'on va utiliser combattre les mauvaises herbes et autres organismes nuisibles tout au long de la belle saison.

Une pelouse ou un jardin en santé résiste mieux aux problèmes d'organismes nuisibles, et on n'a pas besoin du moindre pesticide pour y arriver. Un désherbage occasionnel suffit pour prévenir les mauvaises herbes et permet de découvrir la présence d'autres organismes nuisibles. Il est possible d'éviter l'usage de pesticides si l'on s'attaque au problème avant qu'il ne devienne trop important.

Si vous décidez d'utiliser un pesticide, il est important qu'il soit homologué par Santé Canada. Pour trouver le bon produit, vous pouvez interroger la base de données sur les étiquettes de pesticides de Santé Canada, en ligne ou à partir de l'application mobile. De plus, il faut toujours suivre les directives sur l'étiquette et se conformer aux restrictions provinciales, territoriales ou municipales applicables à certains produits en particulier.

Ce que vous devrez faire

Si les mesures de prévention ne suffisent pas et que vous décidez d'utiliser un produit antiparasitaire, vous avez la responsabilité de le faire en toute sécurité. Voici ce que Santé Canada vous conseille de faire pour aider à protéger la santé et la sécurité des personnes qui vous entourent, de même que l'environnement, lorsque vous utilisez les pesticides à l'extérieur :

Suivez toujours toutes les directives figurant sur l'étiquette, notamment :

portez des vêtements de protection et tout autre équipement de protection mentionné sur l'étiquette;



n'utilisez que la quantité de pesticide indiquée sur l'étiquette



vérifiez que l'étiquette du pesticide précise qu'il peut être utilisé à l'endroit à traiter et que le nom de la mauvaise herbe ou de l'insecte que vous souhaitez combattre y est indiqué

Respectez toujours le délai d'attente avant la récolte qui est inscrit sur l'étiquette pour chaque plante qui a été traitée pour combattre des organismes nuisibles dans le jardin.

Ne vaporisez jamais un pesticide à l'extérieur si la vitesse du vent dépasse 8 kilomètres à l'heure (5 miles à l'heure), si la température de l'air est supérieure à 30 °C (86 °F) ou s'il pleut. Vérifiez les prévisions météorologiques de votre région pour obtenir de l'information à jour sur la température, le vent et la pluie.

Important : il faut toujours lire et suivre les directives sur l'étiquette! Si vous avez des doutes quant à la meilleure façon de régler un problème particulier touchant votre pelouse ou votre jardin, consultez notre site Web pour en savoir plus. Vous pourriez aussi envisager l'embauche d'un opérateur à la lutte antiparasitaire agréé.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Tout effet indésirable d'un produit de lutte antiparasitaire devrait être signalé au fabricant, qui est tenu par la loi de le déclarer à Santé Canada. Vous pouvez aussi remplir un formulaire de rapport d'incident pour signaler un incident directement à Santé Canada.

Pour en savoir plus

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 13:31 et diffusé par :