Le Club des petits déjeuners accepte fièrement le don de 100 000$ offert par le Gouvernement du Canada à l'occasion de la naissance d'Archie Harrison Mountbatten-Windsor





BOUCHERVILLE, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Club des petits déjeuners remercie chaleureusement le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, de l'avoir choisi comme récipiendaire de ce don.

Celui-ci incarne pour nous une marque de confiance et une reconnaissance du travail que nous effectuons, avec coeur et passion, depuis près de 25 ans. Notre détermination à offrir une chance égale de réussite aux enfants, un petit déjeuner à la fois, ne fléchit pas et nous ne ménageons aucun effort pour qu'un maximum d'enfants puisse bénéficier d'un programme de déjeuners en milieu scolaire.

« L'honneur qui nous est rendu aujourd'hui, nous le partageons avec l'ensemble de nos collaborateurs, qui incarnent la mission et la concrétisent tous les matins. Ce sont plus de 17 500 bénévoles à travers le Canada, 84 employés, des partenaires financiers, des donateurs individuels, des partenaires communautaires et ce, dans chacune des provinces et territoires. Cet incroyable réseau permet à 230 000 enfants de déjeuner dans un programme supporté par le Club, chaque jour » insiste Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners.

« Le don d'aujourd'hui est aussi un symbole. Le Duc et la Duchesse de Sussex accueillent un enfant et s'engagent à en prendre soin, quelle que soit la situation. C'est exactement ce représente un programme de déjeuner aux yeux des enfants. Un accueil personnalisé et chaleureux chaque matin où l'on prend soin d'eux en leur offrant un petit déjeuner nutritif dans un environnement sain et bienveillant » d'ajouter monsieur Germain.

« Nous saisissons l'opportunité pour inviter les Canadiennes et les Canadiens à nous appuyer dans notre mission et à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, » de conclure monsieur Germain.

Faits saillants

Les fonds

Financeront l'ouverture de 5 nouveaux programmes, répartis dans les provinces suivantes : Alberta , Colombie-Britannique, Manitoba , Ontario et Québec (en communauté autochtone).

Rejoindront 500 enfants quotidiennement, pendant toute une année scolaire



Permettront de servir plus de 100 000 petits déjeuners



Couvriront les frais reliés à l'achat de la nourriture pour ces déjeuners.

Au Canada , un enfant sur quatre commence sa journée sans avoir déjeuné, ce qui signifie que plus d'un million de jeunes n'ont pas accès à un repas sain avant d'aller en classe.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1 643 établissements scolaires au pays.

