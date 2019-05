Route 117 et autoroute 640, à Rosemère, à Laval et à Sainte-Thérèse - Reprise des travaux d'asphaltage le 2 juin





LAVAL, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise, dans la nuit du 2 au 3 juin, de travaux d'asphaltage sur la route 117 ainsi que sur des bretelles et voies de desserte de l'autoroute 640, principalement à Rosemère. Majoritairement réalisés de soir et de nuit afin d'en limiter les répercussions sur le réseau routier, ceux-ci entraîneront des fermetures partielles de la route, ainsi que des fermetures complètes de bretelles et de voies de desserte de l'autoroute.

Du 2 juin à la fin août :

Asphaltage de la route 117 du pont Marius-Dufresne (rivière des Mille Îles) au chemin de fer du Canadien Pacifique (au nord de l'autoroute 640)

Asphaltage de bretelles et des voies de desserte de l'autoroute 640 à la hauteur de la route 117

Asphaltage de l'autoroute 640 en direction ouest à la hauteur de l'autoroute 15

Asphaltage de la bretelle menant de l'autoroute 640 en direction est vers l'autoroute 15 en direction nord

Certaines fermetures partielles nécessiteront une circulation en alternance, avec présence de signaleurs. Des détours balisés seront mis en place lors des fermetures complètes. À noter que la limite de vitesse pourrait être réduite dans la zone de chantier et que celui-ci fera l'objet d'une surveillance policière accrue.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

