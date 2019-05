Chantal Brouillette se joint au conseil d'administration d'exo





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'exo est heureux d'annoncer la nomination de Mme Chantal Brouillette à titre d'administratrice et de représentante indépendante. Elle a été nommée par l'agglomération de la Ville de Longueuil le 21 mars dernier.

Comptable professionnelle agréée, Mme Brouillette cumule une vaste expérience acquise dans des entreprises tant internationales qu'entrepreneuriales dans le secteur manufacturier, de l'assurance et des technologies où elle a exercé des rôles décisionnels et consultatifs. Elle possède aussi une solide expertise en gouvernance d'entreprise et en gestion de risques.

Elle a notamment occupé des fonctions de haute direction au sein de Desjardins Assurances, d'Aviva Canada, et de CGI inc. Elle a également agi comme administratrice dans de nombreuses sociétés et OBNL depuis presque 30 ans.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration d'exo, je souhaite la bienvenue à Chantal Brouillette. Sa grande expérience et son expertise en matière de gouvernance seront certainement une valeur ajoutée pour exo », a déclaré la présidente du conseil d'administration d'exo, Mme Josée Bérubé.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, de la communauté de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec

