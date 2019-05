Semaine des services éducatifs publics à la petite enfance - La FIPEQ-CSQ annonce un partenariat avec Planitou





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce la conclusion d'un partenariat avec Planitou afin d'offrir à ses membres de faciliter leur conformité à la nouvelle règlementation pour les services éducatifs à la petite enfance. Ce partenariat permettra notamment aux responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) de bénéficier de rabais substantiels pour l'utilisation d'un outil qui leur fera gagner du temps, de l'efficacité et qui favorisera une meilleure communication entre tous les intervenants et les parents.

Les détails du partenariat seront annoncés aux affiliés de la FIPEQ-CSQ lors du congrès triennal de la FIPEQ-CSQ les 11, 12 et 13 juin à Saint-Sauveur. « La FIPEQ-CSQ est fière de soutenir ses membres pour l'accomplissement de leurs nouvelles obligations, notamment celle de remettre des portraits périodiques de l'enfant. Nous sommes convaincues que ce partenariat facilitera leur travail quotidien et apportera une valeur ajoutée aux parents », explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Planitou est un outil qui comporte six volets afin de simplifier la vie des services éducatifs à la petite enfance. « Nous croyons que Planitou s'avèrera un outil précieux pour l'implantation de la nouvelle politique de réussite éducative du gouvernement provincial, car l'application favorise la consignation d'observations, la création des portraits du développement de l'enfant et beaucoup plus. Il ajoute aussi un canal de communication unique avec les parents et les intervenants. Le dépistage précoce de diverses difficultés chez les enfants étant une priorité pour nous, Planitou permet aux divers spécialistes tels que les psychoéducatrices, les orthophonistes et autres intervenants, d'avoir accès aux renseignements pertinents afin d'assurer la réussite de l'enfant dans son milieu. De plus, quand l'étape du service de garde tirera à sa fin, le dossier éducatif Planitou de l'enfant le suivra dans les autres étapes de son évolution! », précise le fondateur de Planitou, Jonathan Thivierge.

Les membres de la FIPEQ-CSQ intéressés par cet outil peuvent dès maintenant signaler leur intérêt afin de recevoir la documentation suite au congrès de la FIPEQ-CSQ. Visitez le planitou.ca/fipeq-csq .

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente plus de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial et 2500 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

À propos de Planitou

Planitou est une application infonuagique destinée aux services de garde, écoles et camps de jour du Québec. Grâce aux six volets couvrants la communication, le dossier éducatif, la planification, les activités, les présences ainsi que les dossiers enfants, Planitou assure un canal de communication unique entre les parents et intervenants afin de suivre, pas à pas, l'évolution de nos tout-petits.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 12:40 et diffusé par :