La ministre Lebouthillier souligne la fin de la période de production des déclarations de revenus 2019





HAMILTON, ON, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada s'engage à améliorer ses services pour aider les Canadiens à remplir leur déclaration de revenus et de prestations et à recevoir les prestations et crédits auxquels ils ont droit de manière rapide et efficace.

Pour marquer la fin d'une autre période de production des déclarations de revenus réussie, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et Deb Schulte, Secrétaire parlementaire de la ministre, ont visité l'un des centres d'appels de l'Agence à Hamilton, en Ontario, où elles ont rencontré les fonctionnaires qui aident les Canadiens avec le processus de production des déclarations. Les centres d'appels de l'Agence ont été significativement améliorés cette année, et disposent maintenant d'une nouvelle plate-forme téléphonique moderne qui offre une meilleure accessibilité aux appelants.

En tout, plus de 27 millions de déclarations ont déjà été produites au cours de cette période de production des déclarations de revenus. À ce jour, l'Agence a remboursé près de 28 milliards de dollars à plus de 16 millions de Canadiens, pour un remboursement moyen de près de 1 669 $. Les crédits qui étaient disponibles étaient l'allocation canadienne pour enfants (ACE), la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) et le crédit pour la TPS/TVH. Cette année, on compte une nouveauté, à savoir le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat. Les résidents admissibles de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick peuvent se prévaloir de ce paiement. Les particuliers pouvaient demander le paiement lors de la production de leur déclaration de revenus et de prestations. Les résultats préliminaires démontrent que 97% des foyers qui ont soumis leur déclaration jusqu'à maintenant l'ont demandé.

La transformation du service de l'Agence continue d'être guidée par notre dirigeante principale des services. L'Agence s'efforce d'être digne de confiance, juste et au service des gens avant tout, et ces préoccupations étaient au coeur de nos activités cette année. À cette fin, l'Agence a récemment lancé des consultations publiques et en ligne pour permettre aux Canadiens de l'ensemble du pays et de tous les milieux de mettre en lumière les mesures qu'elle pourrait prendre pour améliorer la qualité des services qu'elle offre. Les commentaires que nous recueillons guideront notre façon de concevoir et d'offrir nos services.

Bien que la période de production des déclarations de revenus a pris fin pour la plupart des gens, l'Agence rappelle aux Canadiens d'être vigilants à l'égard de la fraude et des arnaques fiscales. L'Agence n'enverra jamais de courriel avec un lien demandant des renseignements personnels ou financiers, elle ne vous demandera jamais de lui fournir quelconque renseignement personnel par courriel ou par message texte ou de faire des paiements par carte de crédit prépayée, elle ne vous enverra jamais de courriel en anglais ou français seulement et elle ne laissera jamais de renseignements personnels sur votre répondeur ou votre boîte vocale. Si un particulier reçoit un appel lui indiquant qu'il doit de l'argent à l'Agence, il peut consulter Mon dossier ou nous appeler au 1-800-959-8281, pour valider les renseignements.

Citations

« Les améliorations aux services de l'Agence mises en place par notre gouvernement profitent à des millions de Canadiens. Peu importe la façon dont les particuliers choisissent de produire leur déclaration de revenus, nous veillons à ce qu'aucun Canadien ne soit oublié. À la fin de cette période de production des déclarations de revenus, je tiens à rappeler à tous qu'il est important de produire votre déclaration de revenus afin que vous puissiez obtenir les crédits et les prestations auxquels vous pourriez avoir droit. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« L'engagement et le dévouement des employés de l'ARC ont fait de cette période de production des déclarations de revenus un succès encore une fois cette année. C'est grâce à tous ces efforts, à leur travail acharné, que l'ARC peut améliorer sans cesse la qualité des services qu'elle offre aux Canadiens. »

- Deb Schulte, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

Faits saillants

Remarque : Tous les chiffres sont valides en date du 28 mai 2019. Les chiffres du PCBMI sont valides en date du 25 mai 2019.

Les travailleurs indépendants doivent produire leur déclaration au plus tard le 15 juin 2019. Étant donné que le 15 juin 2019 est un samedi, l'Agence considérera qu'ils ont envoyé leur déclaration à temps si elle la reçoit au plus tard le 17 juin 2019, à minuit, ou si le cachet postal en fait foi. Toutefois, s'ils ont un solde dû, ce dernier devait être payé au plus tard le 30 avril 2019.

Les centres d'appels de l'Agence disposent maintenant d'une nouvelle plate-forme téléphonique moderne qui offre une meilleure accessibilité aux appelants. Lorsqu'un particulier appelle, on lui donne une estimation du temps d'attente, ce qui lui permet de choisir d'attendre qu'un agent se libère, de rappeler plus tard ou d'utiliser l'une de nos options libre-service pratiques. Le Système national d'acheminement des données achemine les appels au prochain agent disponible, peu importe où il se trouve au pays, ce qui permet de mieux affecter les ressources pour répondre à un plus grand nombre d'appels. L'Agence a également amélioré la formation qui est offerte aux agents des centres d'appels afin de s'assurer que les Canadiens obtiennent les réponses à leurs questions.

Pour cette période de production des déclarations, 82 % des près de 27 000 appelants à la ligne des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers interrogés étaient généralement satisfaits de leur expérience de service.

Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI), aussi appelé Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec, est l'une des façons dont l'Agence aide les Canadiens. Les bénévoles du PCBMI peuvent produire gratuitement la déclaration de revenus des personnes à revenu modeste et dont la situation fiscale est simple. Jusqu'à présent, les bénévoles ont aidé plus de 738 000 Canadiens en produisant leur déclaration de revenus pendant cette période.

Dans le cadre de la Stratégie d'amélioration des services du Nord, l'Agence a ouvert trois centres de services du Nord en février 2019. Ces centres maintiendront une présence physique tout au long de l'année pour appuyer les particuliers et les entreprises au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut . Depuis février, des centaines de particuliers et d'entreprises des collectivités dans l'ensemble des territoires ont profité de plus de 200 activités de visibilité et de visites des agents de liaison, où ils ont reçu des renseignements sur les impôts, la production des déclarations et les prestations.

, dans les Territoires du Nord-Ouest et au . Depuis février, des centaines de particuliers et d'entreprises des collectivités dans l'ensemble des territoires ont profité de plus de 200 activités de visibilité et de visites des agents de liaison, où ils ont reçu des renseignements sur les impôts, la production des déclarations et les prestations. Plus de 615 000 particuliers et représentants autorisés ont utilisé notre service d'avis de cotisation express pour connaître le résultat d'une cotisation directement après avoir produit une déclaration.

Le service Préremplir ma déclaration, qui ajoute automatiquement aux déclarations en ligne les renseignements que l'Agence a au dossier, a été utilisé plus de 10,9 millions de fois.

Près de 12 millions de Canadiens ont reçu leur remboursement par dépôt direct. Jusqu'à présent, près de 72 % des contribuables qui obtiennent un remboursement l'ont reçu par dépôt direct, par rapport à 70 % à la même période l'année dernière.

Grâce au service Produire ma déclaration, les particuliers admissibles peuvent produire leur déclaration de revenus et de prestations simplement en fournissant certains renseignements personnels et en répondant à une série de courtes questions au moyen d'un service téléphonique automatisé.

En octobre 2018, l'Agence a annoncé sa première dirigeante principale des services. La dirigeante principale des services pilote la transformation des services de l'Agence en suivant une approche intégrée et axée sur le client.

Liens connexes

Prestations pour enfants et familles

Comment modifier votre déclaration

Mon dossier

Déposer un avis d'opposition

Examen de votre déclaration de revenus

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada :

suivre l'ARC sur Facebook

suivre l'ARC sur Twitter à @AgenceRevCan

suivre l'ARC sur LinkedIn

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 12:41 et diffusé par :