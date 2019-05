Avis aux médias: annonce en matière d'infrastructure à Montréal





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Date : Le lundi 3 juin 2019



Heure : 10 h 15



Lieu : Salle de presse

Ministère des Transports

500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4.010

Montréal (Québec) H2Z 1W7

