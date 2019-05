Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ pour soutenir la Coupe Challenge féminine 2019 de volleyball

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 40 000 $ pour l'organisation de la Coupe Challenge féminine 2019 de la Confédération de volleyball de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (NORCECA), qui se...

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau de tous les saumons sera obligatoire à compter de la saison 2019 sur la rivière Ouelle ainsi que sur la Grande Rivière, dans la région du Bas-Saint-Laurent....