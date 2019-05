L'avenir des communications unifiées : le vice-président des ventes Leo Huang expose les plans de croissance de Yealink lors de l'événement Global Roadshow 2019





Leo Huang évoque les derniers événements, la performance passée ainsi que les projets futurs de Yealink, et bien plus encore

XIAMEN, Chine, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- Yealink, grand nom du secteur des communications unifiées (CU), se positionne en première place au niveau international sur le marché des fournisseurs de téléphones SIP. La société oeuvre pour produire uniquement les produits de la meilleure qualité.

Avec 18 années d'expérience à son actif, et grâce à une large gamme de produits de haute qualité, Yealink a vendu à ce jour plus de 15 millions de téléphones IP, dans plus de 140 pays. Aujourd'hui, près d'une personne sur 500 à l'échelle planétaire utilise un produit Yealink pour faciliter la collaboration et dynamiser la productivité.

Dernièrement, à l'occasion du formidable événement Global Roadshow de Yealink, Leo Huang a révélé les secrets de la réussite de Yealink. (Leo supervise les départements ventes et marketing de Yealink depuis plus de 14 ans).

Leo Huang a partagé avec grand plaisir les tendances et avancées émergentes du secteur, évoquant également les investissements de Yealink en R&D visant à concrétiser la vision de la société autour d'une collaboration facile et d'une productivité élevée.

Il a expliqué que Yealink avait enregistré une croissance rapide ces 5 dernières années, en termes à la fois de part de marché et de revenu des ventes. La société a maintenu sur cette période une croissance annuelle moyenne à deux chiffres du revenu, avec un taux de croissance composé de 41,6 %. En 2018, le revenu annuel de Yealink a atteint 260 millions USD d'après les estimations.

Jouissant d'une position constamment solide dans le secteur des CU, la société investit régulièrement en R&D. Ces dernières années, Yealink a ainsi investi plusieurs millions USD pour la création d'un laboratoire EMC et d'un laboratoire audio. Rien qu'en 2018, Yealink a investi plus de 14 millions USD en R&D.

Ces investissements soutiennent la capacité de la société à atteindre les toutes dernières innovations techniques, ainsi qu'à répondre aux exigences sans cesse évolutives du marché.

Yealink s'est considérablement développée sur une courte période. D'après Leo, l'une des principales raisons de cette réussite réside dans le fait que la société ait toujours placé avant tout l'accent sur la réponse aux besoins des clients, dans un monde de l'entreprise à croissance rapide.

Dans son discours lors de l'événement Roadshow, Leo Huang a expliqué que Yealink prenait très au sérieux le maintien de la réputation de la société autour du développement de produits de haute qualité. La structure de partenariats stratégiques de la société avec des acteurs tels que AT&T, Verizon, BT et Microsoft constitue indéniablement un autre facteur majeur contribuant à la réussite de Yealink.

Interrogé sur les projets futurs de Yealink, Leo Huang a expliqué qu'en 2017, Yealink s'était officiellement positionnée en première place sur le marché des téléphones SIP, avec la plus importante part de marché, qui s'élève à 26 %, ainsi que le plus grand nombre d'expéditions et le meilleur taux de satisfaction des utilisateurs. La société n'entend pas s'arrêter là pour autant.

Grâce à ses investissements continus en R&D, à la qualité de ses produits et services, au soutien de ses partenaires prestigieux, ainsi qu'à la confiance de ses clients, Yealink est convaincue que le futur lui appartient. Leo entrevoit Yealink en position de leader de l'innovation et de l'expérience utilisateur.

À propos de Yealink Inc.

Fondée en 2001, Yealink (code boursier : 300628) est un fournisseur mondial leader en solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, proposant des services de vidéoconférence aux entreprises du monde entier. Axée sur la recherche et le développement, Yealink place également l'accent sur l'innovation et la création. Grâce à ses brevets techniques remarquables dans les domaines de l'informatique en nuage, ainsi que du traitement de l'audio, de la vidéo et des images, Yealink a bâti une solution de conférence audio et vidéo permettant une collaboration panoramique, en fusionnant ses services de cloud avec une gamme de produits de points d'accès. Comptant parmi les meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se positionne en première place en termes de part de marché mondiale des expéditions de téléphones SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.yealink.com

