Obtenir de meilleurs résultats pour les Premières Nations grâce à des investissements en infrastructure

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques des collectivités des Premières Nations améliorent la qualité de vie de leurs résidents et donnent à tous une chance égale de réaliser leur plein potentiel, peu importe où ils vivent.

À la suite d'une rencontre entre les chefs régionaux de l'Assemblée des Premières Nations et plusieurs membres du Cabinet, le gouvernement du Canada s'est engagé à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de vie des membres des Premières Nations.

Le partenariat entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations donne lieu à des progrès constants - faire progresser la réconciliation et forger une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération.

Depuis novembre 2015, le gouvernement a amélioré les infrastructures essentielles et bâti des collectivités plus résilientes en consacrant plus de 8,1 milliards de dollars aux infrastructures des Premières Nations.

De plus, les investissements dans les collectivités des Premières Nations sont un pilier clé du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce plan répond à des priorités telles que l'accès à une eau potable propre et salubre, l'accès à des maisons sécuritaires et non surpeuplées, et l'amélioration d'autres infrastructures communautaires essentielles. Le plan a déjà produit des résultats concrets. On a notamment :

Fourni une eau potable propre à un plus grand nombre de membres des Premières Nations grâce à la levée de plus de 80 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves;

dans les réseaux publics des réserves; Amélioré la résilience des collectivités autochtones pour qu'elles puissent s'adapter aux effets croissants des changements climatiques grâce à plus de 340 projets permettant de protéger les peuples autochtones et d'aider leurs collectivités à résister aux dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes;

grâce à plus de 340 projets permettant de protéger les peuples autochtones et d'aider leurs collectivités à résister aux dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes; Créé des endroits plus propres et plus sains où les Premières Nations peuvent vivre grâce à l' amélioration de la gestion des déchets solides pour 406 000 personnes dans 455 collectivités;

pour 406 000 personnes dans 455 collectivités; Fourni des logements sûrs et de haute qualité à 443 000 Autochtones dans plus de 560 collectivités grâce à la construction et à la rénovation de plus de 16 000 logements abordables dans les réserves et de 290 logements dans les collectivités inuites et nordiques;

à 443 000 Autochtones dans plus de 560 collectivités grâce à la construction et à la rénovation de plus de 16 000 logements abordables dans les réserves et de 290 logements dans les collectivités inuites et nordiques; Offert une bonne éducation à plus de 258 000 jeunes des Premières Nations grâce à la construction de plus de 70 nouvelles écoles dans les réserves et à la modernisation de plus de 80 écoles dans 224 collectivités;

dans 224 collectivités; Donné aux plus jeunes membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis le meilleur départ possible dans la vie grâce à la rénovation de plus de 790 sites d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui soutiennent plus de 8 500 places en garderie dans 486 collectivités;

qui soutiennent plus de 8 500 places en garderie dans 486 collectivités; Étendu l'accès Internet haute vitesse à 190 collectivités autochtones, ce qui permet aux entrepreneurs et aux entreprises de participer à l'économie mondiale et numérique, aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences et aux familles occupées de magasiner en ligne, de payer leurs factures et d'accéder aux services essentiels.

Mais il y a toujours plus de travail à faire pour bâtir un Canada meilleur. Entre autres, le gouvernement du Canada collaborera plus étroitement avec les Premières Nations afin d'avoir une vue d'ensemble du stock, de l'état et du rendement de leurs infrastructures.

Citation

« Notre gouvernement reconnaît que les collectivités autochtones ont des besoins uniques en matière d'infrastructure. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, nous fournissons un financement ciblé pour soutenir la santé et le bien-être des collectivités autochtones. Nous effectuons des investissements historiques dans des projets d'infrastructure qui fournissent aux peuples autochtones une eau potable propre, des solutions énergétiques plus fiables, des logements abordables et un accès à Internet haute vitesse, en plus de mieux protéger l'environnement. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les Premières Nations savent ce qui est le mieux pour leurs enfants, leurs familles et leurs collectivités. Les investissements dans les infrastructures des Premières Nations aident à appuyer le travail qu'effectuent les partenaires des Premières Nations pour offrir des services qui répondent aux besoins des jeunes dans leurs collectivités et aident les enfants et les familles à rester ensemble. Notre gouvernement accorde de l'importance au partenariat formé avec les collectivités autochtones, qui permet de collaborer avec elles en vue de construire des infrastructures qui améliorent la qualité de vie et préservent la culture, en plus de contribuer à la croissance économique et au développement communautaire. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En plus d'investir dans les infrastructures, notre gouvernement a déposé un projet de loi élaboré conjointement qui vise à récupérer, revitaliser, renforcer et conserver les langues autochtones. Dans le budget de 2019, nous avons investi 334 millions de dollars dans des initiatives relatives aux langues autochtones. Notre langue, c'est qui nous sommes et comment nous transmettons nos traditions et nos histoires à nos enfants. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous avons l'occasion de parvenir à une réconciliation véritable, significative et durable qui remplit la promesse et concrétise le potentiel de l'article 35 de notre Constitution. En travaillant en partenariat avec les gouvernements et les collectivités des Premières Nations, nous appuierons des logements adéquats et durables, l'approvisionnement en eau potable et des infrastructures communautaires comme les écoles, les routes et les réseaux d'égout, qui sont essentiels à la santé, à la sécurité et à la prospérité des collectivités. »

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun; les infrastructures vertes, telles que les réseaux d'approvisionnement en eau propre et de traitement des eaux usées; les infrastructures sociales, telles que le logement abordable et les installations récréatives communautaires; les routes de commerce et de transport, ainsi que le renouvellement des infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun; les infrastructures vertes, telles que les réseaux d'approvisionnement en eau propre et de traitement des eaux usées; les infrastructures sociales, telles que le logement abordable et les installations récréatives communautaires; les routes de commerce et de transport, ainsi que le renouvellement des infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques. Infrastructure Canada est l'un des 14 ministères et organismes fédéraux qui mettent en oeuvre plus de 90 programmes de financement des infrastructures dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

est l'un des 14 ministères et organismes fédéraux qui mettent en oeuvre plus de 90 programmes de financement des infrastructures dans le cadre du plan . Parmi les programmes qui profitent aux peuples autochtones, mentionnons le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes de 2 milliards de dollars, qui aide les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et la sécheresse.

Un autre programme qui profite aux peuples autochtones est le Défi des villes intelligentes, une compétition pancanadienne ouverte à toutes les municipalités, administrations locales ou régionales et collectivités autochtones. Le Défi encourage les collectivités à utiliser les données et les technologies connectées pour améliorer la vie de leurs résidents.

En août 2018, le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones afin de financer des approches créatives pour la conception et la construction de projets d'innovation communautaires et résidentiels dirigés par des Autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant dans des collectivités rurales et urbaines.

