Déclaration du premier ministre pour célébrer la naissance d'Archie Harrison Mountbatten-Windsor

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour célébrer la naissance du premier enfant de Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex :

« Les Canadiens étaient heureux d'apprendre la naissance du premier enfant de Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Nous espérons les accueillir bientôt lors d'une visite au Canada.

« Pour célébrer cette naissance, le Canada fera un don de 100 000 dollars au Club des petits déjeuners du Canada, une organisation qui vise à appuyer les enfants en leur servant des petits déjeuners sains à l'école. Chaque jour, le Club aide à nourrir plus de 220 000 élèves dans plus de 1 600 écoles à travers le pays, afin de donner aux jeunes Canadiens le bon départ dont ils ont besoin pour réussir. Grâce à ce don, le Club des petits déjeuners pourra étendre ses activités à cinq nouvelles écoles pour appuyer plus de 500 enfants additionnels au quotidien. Cela représente plus de 100 000 petits déjeuners au cours d'une année scolaire.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères félicitations à Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex ainsi qu'à toute la famille royale. »

