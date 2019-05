S'enraciner pour les générations futures - LOGISTEC et Arbres Canada annoncent un nouveau partenariat prometteur pour 2019





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La famille LOGISTEC a lancé une initiative prometteuse de plantation d'arbres, conjointement avec Arbres Canada, afin de laisser un héritage durable aux générations futures. Cette initiative s'appuie sur la riche histoire de LOGISTEC et renforce son engagement envers le développement durable et les communautés où elle exerce des activités.

« La pérennité est une valeur fondamentale pour LOGISTEC. Nous vivons et travaillons dans les communautés que nous desservons, et y élevons nos familles. C'est pourquoi nous sommes si engagés et enthousiastes par ce partenariat avec Arbres Canada », explique Norman Desjardins, directeur général, Contrecoeur, LOGISTEC.

Le 28 mai, une cérémonie de plantation de plus de 50 arbres a donné le coup d'envoi à ce partenariat à Contrecoeur au Québec, une communauté clé pour LOGISTEC.

« Au fur et à mesure que LOGISTEC grandit dans nos secteurs maritimes et environnementaux, nos communautés le font aussi. Nous sommes déterminés à poser des gestes concrets qui cadrent avec notre vision et nos valeurs, et avec celles des communautés avec lesquelles nous collaborons », souligne Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC Corporation.

Pelles en main, en collaboration avec la mairesse de Contrecoeur, Maud Allaire, le Port de Montréal et Arbres Canada, la famille LOGISTEC était à pied d'oeuvre aux parcs Cartier-Richard et Joseph-Emilien-Chaput pour planter des arbres au profit des générations d'aujourd'hui et de demain.

« Nous sommes très heureux de la plantation de 58 arbres au total, le 28 mai, dans nos parcs Cartier-Richard et Joseph-Emilien-Chaput. Les 20 nouvelles essences permettront de favoriser une meilleure biodiversité dans nos parcs, de garder un bon couvert végétal, d'embellir les lieux pour nos citoyens, d'améliorer la qualité de l'air et de contrer la progression de l'agrile du frêne. Nous remercions LOGISTEC, ses partenaires et les bénévoles d'avoir choisi Contrecoeur pour mettre cette initiative sur pied ainsi que l'équipe de la Ville de Contrecoeur qui était là pour les aider », se réjouit la mairesse de Contrecoeur, Maud Allaire.

Une plaque pour commémorer cette plantation d'arbres sera visible dans les deux parcs choisis par LOGISTEC. Pour LOGISTEC, être plus responsable va bien au-delà d'une simple action. Il s'agit de s'engager dans nos communautés avec des actions tangibles qui ont des conséquences positives et à long terme. Dans un contexte plus large, les arbres fournissent non seulement de l'oxygène, mais ils aident aussi à réduire le ruissellement des eaux de pluie, l'érosion et la pollution des voies navigables, en plus d'assainir l'air et de fournir un habitat aux espèces sauvages.

Contrecoeur est l'endroit parfait pour lancer cette importante initiative. Faisant partie du Port de Montréal, un partenaire clé de LOGISTEC, Contrecoeur accueille de nombreux membres de la famille LOGISTEC que nous voulons voir grandir et évoluer.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 36 ports et 62 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com.

