Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises dirigées par des femmes au Manitoba

Investissement de 6,7 millions de dollars au profit des femmes entrepreneures pour qu'elles démarrent et développent des entreprises et stimulent la croissance économique

WINNIPEG, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes avec sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat , un investissement de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui un investissement de 6 746 623 $ au profit de 14 bénéficiaires du Manitoba dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Le financement permettra à 15 projets de renforcer les ressources pour les femmes entrepreneures et aider les entreprises manitobaines dirigées par des femmes à croître, à se développer et à utiliser des technologies numériques et des outils de commerce électronique novateurs, ainsi qu'à accéder aux marchés internationaux.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment pour résoudre la question de l'équité salariale, réduire le coût des services de garde d'enfants et mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. C'est un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Si nous voulons que l'économie canadienne fonctionne à plein régime, tout le monde doit avoir la possibilité de réussir. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de notre gouvernement aidera les femmes d'affaires à réaliser leur plein potentiel et à contribuer à notre économie en leur fournissant les outils dont elles ont besoin pour développer leurs entreprises et créer des emplois. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les femmes entrepreneures et dirigeantes d'entreprise du Manitoba jouent un rôle majeur dans notre économie et nos collectivités au quotidien. Je suis fier d'être membre d'un gouvernement qui prend au sérieux l'autonomisation économique des femmes. De l'équité salariale à la modernisation des congés parentaux, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour faire avancer l'égalité des sexes. Tous y gagnent à voir les femmes réussir. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) aide les femmes à démarrer et à développer leur entreprise en améliorant l'accès à du financement, à du talent, à des réseaux et à de l'expertise grâce à un investissement de près de 2 milliards de dollars.





Il y a 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) au Canada , mais seulement 16 p. 100 d'entre elles appartiennent à des femmes.





, mais seulement 16 p. 100 d'entre elles appartiennent à des femmes. Seulement 8,4 p. 100 des PME appartenant majoritairement à des femmes ont des activités d'exportation, comparativement à 12,8 p. 100 des PME appartenant majoritairement à des hommes.





Dans le cadre de la SFE, le gouvernement du Canada investit directement dans 11 entreprises dirigées par des femmes au Manitoba et aide quatre projets menés au Manitoba qui augmenteront les appuis à l'écosystème pour les femmes entrepreneures.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) est un investissement de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes en augmentant leur accès à du financement, à du talent, à des réseaux et à de l'expertise.

La SFE compte plusieurs éléments clés, dont le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, le Fonds pour l'écosystème de la SFE et le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat vise à recueillir et à rassembler des données, dans le but de fournir de l'information, des données et des pratiques exemplaires aux femmes entrepreneures. Le Fonds pour l'écosystème de la SFE fournit une aide financière pour le mentorat, le réseautage et le perfectionnement des compétences dans le cadre d'initiatives relevant de tierces parties. Le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat investit directement dans des entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes.

L'annonce d'aujourd'hui vise 15 projets de la SFE au Manitoba:

Auteur de la

proposition Description du projet Montant de

l'aide

financière Apprentisage Illimité Inc. Numériser les outils d'apprentissage pour l'enseignement du

français en tant que langue étrangère 100 000 $ Botanical PaperWorks

Inc. Améliorer une plateforme de commerce électronique

intégrée afin d'augmenter les ventes de papier semences en

Europe 100 000 $ CALLIA INC. Élaborer une plateforme technologique exclusive qui permet

une mise à l'échelle rapide dans le marché floral 99 111 $ Campfire Union Inc. s/n

Flipside XR Convertir un logiciel d'animation en temps réel afin de mener

des activités sur une nouvelle plateforme de réalité virtuelle 100 000 $ Feast Café Bistro Agrandir le restaurant et le service traiteur 100 000 $ The Great GORP

Project Inc. Améliorer l'efficacité de la production et élaborer une

stratégie d'exportation afin d'accéder au marché chinois 100 000 $ Huna Natural

Apothecary Inc. Introduire les cosmétiques à base de pigments végétaux sur

les marchés canadien et américain 100 000 $ Community Futures

Parkland Inc. Combler les lacunes sur le plan des services dans

l'écosystème des entrepreneurs, lacunes uniques aux

femmes entrepreneures vivant en région rurale ou nordique 1 215 000 $ Manitoba Women's

Enterprise Centre Inc. Établir un bureau national centralisé pour servir les femmes

entrepreneures de partout au Canada 2 254 000 $ Manitoba Women's

Enterprise Centre Inc. Combler les lacunes de l'écosystème de l'entrepreneuriat

auxquelles font face les entrepreneurs vivant en région rurale

ou éloignée et se trouvant loin des centres d'affaires urbains 1 513 900 $ Premier Packaging

Services Ltd. s/n

Medallion Milk Accroître la capacité de production de produits canadiens à

base de lait en poudre et leur exportation en Chine 100 000 $ Prairie Fava Ltd. Élargir les produits au marché américain au moyen

d'activités de mise à l'échelle et de commercialisation de

ceux-ci 100 000 $ Prairie West Ice Cream

Inc. Accroître les ventes de crème glacée de spécialité sur le

marché canadien 100 000 $ SEED Winnipeg Inc. Offrir des possibilités de renforcement des compétences, de

réseautage, de jumelage et de mentorat pour renforcer les

compétences en affaires et en entrepreneuriat dans diverses

communautés de femmes 664 612 $ Tiber River Naturals

Incorporated Élaborer une plateforme de commerce électronique et un

plan de marketing aux États-Unis pour des produits naturels

pour le bain et la maison 100 000 $

