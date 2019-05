Appel à projets en lien avec le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2019-2020 - Les organismes municipaux invités à présenter leurs projets en lien avec la jeunesse





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Samuel Poulin, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, annonce le lancement d'un appel à projets en lien avec le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Ainsi, jusqu'au 17 juillet, les organismes municipaux qui souhaitent lancer des initiatives en lien avec la jeunesse, soit d'élaborer une stratégie jeunesse, de mener une consultation ou encore de créer ou de soutenir davantage un comité jeunesse, peuvent soumettre leur candidature au Secrétariat à la jeunesse.

Les projets retenus se verront attribuer un financement pouvant atteindre 40 000 $ qui servira à assurer leur réalisation sur une période de deux ans. Les projets doivent cibler les jeunes de 15 à 29 ans et avoir une portée se situant à l'intérieur d'une même région administrative.

Citation :

« Je suis particulièrement fier de lancer cet appel à projets parce qu'il traduit mon souhait et la volonté de notre gouvernement de favoriser une jeunesse engagée, impliquée, et ce, dans toutes les régions du Québec. Je suis convaincu que le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal fera naître des initiatives d'horizons variées qui permettront à des jeunes de participer à des initiatives structurantes et stimulantes dans leur collectivité. Comme quoi, la jeunesse, c'est sérieux, et ce, partout au Québec. J'espère que les organismes municipaux répondront nombreux à cette invitation, et j'ai hâte de connaître les différents projets qui seront soumis! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Faits saillants

Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal constitue l'une des mesures structurantes de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021. Il vise à renforcer l'action et l'autonomie locales des organismes municipaux envers la jeunesse par un soutien financier qui leur est offert pour leur permettre d'agir pour et avec les jeunes de leur territoire.

La mise en oeuvre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal est assurée par le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Citoyenneté jeunesse, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et le Regroupement des maisons des jeunes du Québec. Ces organismes sont disponibles pour accompagner et soutenir les organismes municipaux sélectionnés, selon leur expertise et leur expérience.

Lien connexe :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/strategies-jeunesse-milieu-municipal.asp

