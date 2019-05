Le gouvernement du Canada investit pour élargir la portée des programmes de sport et d'activité physique dans les communautés autochtones





Les demandes de financement sont présentement acceptées pour des projets de sport et d'activité physique dans les communautés autochtones

TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre les communautés autochtones au Canada encore plus fortes et plus saines. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Le sport renforce l'estime de soi et les compétences en leadership. Il permet à nos enfants et à nos jeunes de grandir et de s'épanouir sur les plans physique, émotionnel et mental.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé un investissement de 9,5 millions de dollars par année à compter de 2019-2020. De cette somme, 8,9 millions seront versés au moyen de deux composantes afin d'élargir la portée des programmes de sport et d'activité physique à plus de 300 communautés autochtones d'un bout à l'autre du Canada.

L'Initiative de sport autochtone a quatre objectifs principaux : améliorer la santé, l'éducation et l'employabilité des Autochtones au Canada et réduire les comportements à risque.

Dans le cadre de la première composante, 5,3 millions de dollars seront mis chaque année à la disposition des 13 organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone et du Cercle sportif autochtone pour l'élaboration de projets communautaires de sport et d'activité physique. Ces activités sportives aideront à combler l'écart socioéconomique entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada.

Pour la deuxième composante, 3,6 millions de dollars seront mis chaque année à la disposition des gouvernements, des communautés et des organisations autochtones, y compris les organismes de prestation de services qui travaillent en collaboration avec les communautés autochtones, pour des projets qui font la promotion du sport et de l'activité physique dans les communautés autochtones.

Le sport et l'activité physique entrainent de nombreux bienfaits. Entre autres, ils aident les jeunes à gagner en confiance, ils améliorent leur assiduité scolaire et ils font la promotion de saines habitudes de vie.

Citations

« Le sport renforce l'estime de soi, cultive le leadership et garde les gens en forme. L'Initiative de sport autochtone permettra à un plus grand nombre d'Autochtones de faire du sport et de l'activité physique, en plus de rendre les communautés encore plus fortes et plus saines, pour tous. »

--L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Voilà une annonce de financement historique pour les peuples autochtones de tout le pays. Depuis près de 25 ans, nos organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone utilisent le sport et l'activité physique pour inspirer les jeunes et aider à bâtir des communautés saines et dynamiques. Nous n'avons jamais bénéficié d'un tel financement. Ce financement est formidable, car il permettra à nos organismes de réaliser leur vision du sport en tant qu'outil de développement social. De plus, il arrive à point nommé, puisque les communautés autochtones de partout s'éveillent à la possibilité de faire appel au sport pour répondre à leurs besoins sociaux et économiques. Les jeunes tiennent l'avenir entre leurs mains, et nous croyons qu'un solide système autochtone de sport et d'activité physique - que ce financement appuiera - est le fondement de leur croissance et de la nôtre.

- Mme Janice Forsyth, présidente, Cercle sportif autochtone

Les faits en bref

L'Initiative de sport autochtone répond aux appels à l'action no 7, no 19 et no 38 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Les organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone ont jusqu'au 5 juillet 2019 pour soumettre leurs propositions de projets afin de recevoir un financement en vertu de la première composante.

Les gouvernements, les communautés et les organisations autochtones ainsi que les autres organismes de prestation de services ont jusqu'au 19 juillet 2019 pour soumettre leurs propositions de projets afin de recevoir un financement en vertu de la deuxième composante.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au pays. Il appuie la participation et l'excellence dans le sport au moyen de programmes et de politiques fédérales.

Liens connexes

Initiative de sport autochtone

Sport Canada

Cercle sportif autochtone

Organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 11:00 et diffusé par :