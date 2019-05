Le gouvernement du Canada investit dans plusieurs organismes de femmes dans la région de Thunder Bay





THUNDER BAY, ON, le 31 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et minés. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance vitale des organismes de femmes pour le mouvement féministe, et comprend que le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres, c'est de maintenir et développer la capacité de ces organismes à accomplir leur précieux travail.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada va investir près de 3,32 millions de dollars dans cinq organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes dans la région de Thunder Bay. L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, en présence de Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River.

Les organismes suivants recevront des fonds (on trouvera des témoignages et renseignements additionnels dans le Document d'information ci-joint) :

Société Elizabeth Fry du nord-ouest de l' Ontario ;

Northwestern Ontario Women's Centre ;

Ontario Native Women's Association ;

PARO Centre pour l'entreprise des femmes;

Le Conseil économique des femmes.

Les fonds octroyés à ces organismes proviennent des investissements historiques inscrits dans le budget de 2018 pour deux mécanismes de financement distincts : le Fonds de renforcement des capacités, créé pour assurer la viabilité du mouvement des femmes, et le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, qui vise à assurer un soutien adéquat aux victimes de violence genrée faisant partie de populations sous-desservies à l'heure actuelle au Canada.

Citations

«?Avec ces investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des organismes de femmes qui s'emploient depuis longtemps à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada réclame depuis longtemps aussi une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Je suis fière que, grâce à ce financement stable et souple, des groupes dans la région de Thunder Bay pourront mieux croître et perdurer; en effet, je sais, comme ce gouvernement, qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, notre gouvernement stimule la croissance de la classe moyenne, renforce les familles et les collectivités, et crée des changements durables qui vont profiter à toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Chacun de ces organismes méritants aide à faire en sorte que les femmes dans la région de Thunder Bay aient les ressources et les outils nécessaires pour exercer un pouvoir et bâtir leur indépendance. Le financement annoncé aujourd'hui devrait leur permettre de croître et d'assurer leur pérennité dans notre collectivité. »

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« C'est un plaisir de pouvoir soutenir la croissance de ces organismes si importants pour la région de Thunder Bay. Bien qu'ils connaissent déjà du succès dans leur domaine respectif, les investissements annoncés aujourd'hui leur assurent le soutien et les ressources nécessaires pour continuer de répondre aux besoins de la collectivité et faire progresser la cause de l'égalité des genres. »

Don Rusnak

Député de Thunder Bay-Rainy River

Les faits en bref

Le budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

. Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour aplanir les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes; cela, tout en tenant compte des variations dans la manière dont l'identité de genre et les inégalités sont vécues au pays.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars pour prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, de même que pour créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

a investi plus de 200 millions de dollars pour prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, de même que pour créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés. La violence fondée sur le sexe peut avoir des répercussions permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Non seulement ces répercussions sont-elles graves, mais elles ont aussi un coût élevé pour l'économie. On estime le coût des agressions sexuelles et de la violence entre partenaires intimes à plus de 12 milliards de dollars par année au Canada .

. Du 3 au 6 juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité des genres en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles. Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voix marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 8?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles.

Produits connexes

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité des genres. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Projets à Thunder Bay

L'annonce d'aujourd'hui a mis en relief quatre projets financés dans la région de Thunder Bay (en Ontario) en vertu du Fonds de renforcement des capacités.

Société Elizabeth Fry du nord-ouest de l'Ontario

Titre du projet : Elizabeth Fry NWO Capacity Building Project (projet de renforcement des capacités de la société Elizabeth Fry du nord-ouest de l'Ontario)

Financement accordé : 147?828 $

La Société Elizabeth Fry du nord-ouest de l'Ontario utilisera le financement pour augmenter son financement et en diversifier les sources, y compris ses activités de collecte de fonds; cela, pour continuer de répondre à la demande pour ses programmes dans le milieu. L'organisme embauchera une personne spécialisée dans les communications et la collecte de fonds pour l'aider à mettre en oeuvre sa stratégie de financement et de communication.

La première société Elizabeth Fry au Canada a été fondée à Vancouver en 1939; on en compte maintenant 24. Celle de nord-ouest de l'Ontario a été incorporée en 2003. L'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry continue de nouer et entretenir des liens avec d'autres organismes nationaux actifs dans la justice ou la défense des intérêts des femmes et d'autres organismes bénévoles.

«?Parce que nous aidons gratuitement les femmes qui ont besoin de nos services, nous devons faire des collectes de fonds pour nous financer, ce qui rend difficile tout projet de mise à niveau ou d'expansion. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada annoncée aujourd'hui, nous aurons un financement stable pour quelques années, ce qui nous permettra de professionnaliser notre stratégie de collecte de fonds -- quelque chose dont nous avons grand besoin -- pour garantir que nous avons la capacité de maintenir notre offre de services et même de l'étendre pour mieux répondre aux besoins de femmes qui comptent parmi les membres les plus vulnérables et les plus marginalisés de la communauté.?»

Caycie Soke, présidente

Société Elizabeth Fry du nord-ouest de l'Ontario

Ontario Native Women's Association (ONWA)

Titre du projet : She is Wise: Passing on our Wisdom (elle est sage : transmettre notre sagesse)

Financement accordé : 500?000 $

ONWA, l'association des femmes autochtones de l'Ontario, travaille à former ses membres pour leur permettre de trouver et d'exploiter des possibilités de financement, ainsi que pour renforcer leur capacité d'administrer les programmes et gérer la croissance. La formation et les ressources pédagogiques mises au point seront enracinées dans la sagesse et la perspective des femmes autochtones. Le projet se traduira par un meilleur soutien aux femmes autochtones et aux organismes autochtones en Ontario.

Fondée en 1971, l'association est un organisme à but non lucratif qui mène diverses activités à l'échelon local, régional et provincial. Sa vision : aider les femmes à exercer un plus grand pouvoir dans leur famille et la communauté.

«?Au fil des ans, notre organisme a grandi, tout comme la demande pour nos programmes et services. Grâce à ce nouveau financement du gouvernement fédéral, nous serons en mesure de planifier un projet à long terme pour mieux outiller les femmes autochtones, y compris les outiller pour le pouvoir. Nous avons l'intention d'améliorer notre capacité de collaborer avec les organismes de femmes autochtones pour appuyer leur capacité d'offrir des programmes et services de nature à répondre aux besoins de sécurité des femmes, des familles et des communautés autochtones.?»

Cora-Lee McGuire-Cyrette, directrice générale

Ontario Native Women's Association

PARO Centre pour l'entreprise des femmes

Titre du projet : EMPOWER-F: PARO Capacity Building for the Future and for the Women's Movement (autonomie-F : développer la capacité du PARO pour l'avenir et pour le mouvement des femmes)

Financement accordé : 622?793 $

Le PARO utilisera les fonds pour améliorer la continuité et les capacités organisationnelles, de manière à pouvoir poursuivre ses efforts à l'appui de l'égalité des genres. Le centre se dotera d'une stratégie de planification de la relève, qu'il mettra en oeuvre, ajustera et communiquera à d'autres organismes de femmes et réseaux professionnels qui s'engagent dans une démarche similaire. Ses principaux objectifs : planification et mise en oeuvre stratégiques, surveillance du plan stratégique et du plan de relève, transfert des connaissances, évaluation, plan de pérennisation, élargissement des communications et application des leçons tirées de l'expérience.

Depuis 1995, le PARO aide les femmes à lancer des entreprises prospères et à créer des espaces de collaboration ou entreprises sociales. Il compte parmi les organismes de réseautage et de soutien à l'entrepreneuriat les plus fructueux au Canada.

«?Dans une perspective d'affaires, le financement est crucial, nous le savons. Dans notre cas, l'aide financière que nous a accordée le gouvernement du Canada représente un appui substantiel à notre capacité. Le PARO connaît déjà beaucoup de succès comme organisme de promotion de l'indépendance et de la sécurité économiques des femmes, mais ce financement nous permettra de croître et lever la barre encore plus haut.?»

Rosalind Lockyer, directrice générale

PARO Centre pour l'entreprise des femmes

Conseil économique des femmes

Titre du projet : Advancing Gender Equality by building WEC's Capacity (développer la capacité du Conseil pour faire progresser l'égalité des genres)

Financement accordé : 800?000 $

Le Conseil économique des femmes consultera ses partenaires et parties prenantes à l'échelon national et régional pour déterminer les priorités en ce qui a trait au renforcement de ses capacités, puis il mettra en oeuvre ces priorités. Il communiquera le fruit de son expérience et les ressources créées à d'autres organismes de femmes qui visent une pérennité accrue.

Le Conseil économique des femmes a vu le jour en 2002. Il a pour mission de promouvoir le développement économique communautaire axé sur les femmes, dans le but d'améliorer la vie des femmes, des familles et des collectivités.

«?C'est un fait indéniable : notre organisme doit croître pour mieux servir la collectivité. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son aide. Le financement qu'il nous a accordé permettra au Conseil de croître et de s'améliorer dans les années qui viennent. Nous aurons grâce à lui les ressources et le temps nécessaires pour nous réoutiller en toute confiance et améliorer notre pérennité future.?»

Heather Leeman, trésorière

Conseil économique des femmes

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe

Suivant l'annonce d'Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, en juin 2017, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (auparavant Condition féminine Canada) a créé le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (ci-après le Programme contre la VFS).

Lancé officiellement en janvier 2018, le Programme contre la VFS fait complément au Programme de promotion de la femme. Il finance des organismes qui interviennent dans le domaine de la VFS. Les fonds leur servent à élaborer et mettre en oeuvre des pratiques prometteuses, de nature à combler les lacunes dans le soutien couramment offert aux personnes survivantes et à leur famille.

Bien que la violence touche les Canadiennes et Canadiens de tous âges, cultures, origines ethniques, lieux et horizons socioéconomiques, certains d'entre eux se butent à des obstacles additionnels au moment d'obtenir des services. Le Programme contre la VFS verse des fonds aux organismes admissibles qui souhaitent réaliser un projet local, régional ou national pour remédier aux lacunes dans le soutien offert à des populations qui sont sous-desservies à l'heure actuelle. Ces populations incluent : les femmes autochtones, les personnes de la diversité sexuelle (LGBTQ2), les femmes réfugiées, immigrantes ou en situation irrégulière, les aînées, les femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les femmes habitant une collectivité nordique, rurale ou éloignée, de même que les femmes en situation de handicap.

Projets à Thunder Bay

L'annonce d'aujourd'hui a mis en relief deux projets financés dans la région de Thunder Bay en vertu du Programme contre la VFS.

Northwestern Ontario Women's Centre (NOWC)

Titre du projet : Analysis to Action on Gender-Based Violence (violence fondée sur le sexe : passer de l'analyse à l'action)

Financement accordé : 250?000 $

NOWC prendra des mesures plus complètes en matière de violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire qu'il améliorera sa capacité et celle d'autres organismes de femmes dans la région à se concerter pour des actions systémiques qui produisent des résultats. NOWC organisera les efforts locaux de lutte contre la violence fondée sur le sexe; il encouragera en particulier l'adoption d'une optique égalitaire assortie de cadres antiracistes et antioppressifs -- l'analyse comparative entre les sexes plus -- tenant compte des traumatismes dans les interventions auprès des personnes survivantes. Son travail mettra à profit les grandes campagnes pertinentes et le projet inclura la création de plateformes en ligne pour échanger sur les problèmes et leur analyse, surveiller les résultats de l'appareil juridique et former les prestataires de services. NOWC prévoit enfin de tenir chaque année un cercle de réflexion pour les personnes qui défendent localement les intérêts des femmes.

NOWC est un organisme communautaire à vocation féministe. Fondé en 1973 il a le statut d'organisme à but non lucratif. Il opère sur le territoire traditionnel de la nation de Fort William, signataire du traité Robinson-Supérieur de 1850.

«?À titre d'organisme de femmes, nous travaillons à éliminer la violence et la pauvreté tout en faisant la promotion de la justice et des droits de la personne. Ce sont nos outils pour la réalisation de l'égalité des genres, et nous comprenons tout ce que nous avons à gagner d'un élargissement de notre réseau de savoir et de formation. Le financement que nous a accordé le gouvernement du Canada nous aidera à mobiliser d'autres organismes de femmes dans une campagne où nous utiliserons notre force collective pour produire des changements, améliorer la responsabilisation et réduire l'incidence de la violence fondée sur le sexe dans le nord-ouest de l'Ontario.?»

Gwen O'Reilly, directrice générale

Northwestern Ontario Women's Centre

Ontario Native Women's Association (ONWA)

Titre du projet : Engaging with Indigenous Women in our Communities to End Systemic Discrimination and Violence (mobiliser les femmes autochtones dans nos communautés pour éliminer la violence et la discrimination systémiques)

Financement accordé : jusqu'à 1 million de dollars

ONWA, l'association des femmes autochtones de l'Ontario, concevra une stratégie et une approche pour répondre aux besoins des communautés dans ses efforts pour éliminer la violence et la discrimination systémique, puis évaluera la stratégie et l'approche mises au point. Celles-ci reposeront sur les principes de réalisation de soi contenu dans la hiérarchie blackfoot des besoins.

Fondée en 1971, l'association est un organisme à but non lucratif qui mène diverses activités à l'échelon local, régional et provincial. Sa vision : aider les femmes à exercer un plus grand pouvoir dans leur famille et la communauté.

«?Nous sommes reconnaissantes envers le gouvernement du Canada pour cette aide financière, qui nous permettra de concevoir une approche holistique pour lutter contre le fléau de la violence fondée sur le sexe dans nos communautés et surmonter la discrimination systémique.?»

Cora-Lee McGuire-Cyrette, directrice générale

Ontario Native Women's Association

Liens connexes

Suivez le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres :

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 11:00 et diffusé par :