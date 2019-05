La gouverneure générale du Canada se rendra en France pour le 75e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, se rendra en Normandie, en France, du 3 au 6 juin 2019.

Au cours de cette visite, la gouverneure générale assistera à des événements commémoratifs pour souligner le 75e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie. Elle assistera notamment au dévoilement d'un monument canadien à Chambois et à une cérémonie au cimetière de guerre canadien de Bény-sur-Mer. La gouverneure générale participera également à une cérémonie à Bernières-sur-Mer en hommage au régiment Queen's Own Rifles of Canada.

« Les sacrifices faits par les Canadiens lors du jour J et tout au long de la guerre ont ouvert la voie à nos sociétés libres et démocratiques. En Normandie, la gouverneure générale rendra hommage aux milliers de Canadiens qui ont combattu et perdu la vie dans l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le 6 juin 2019 marque le 75 e anniversaire du débarquement du jour J et du commencement de la bataille de Normandie.

anniversaire du débarquement du jour J et du commencement de la bataille de Normandie. Le 6 juin 1944, les soldats alliés ont envahi les plages de la Normandie dans l'objectif de frayer un chemin vers l'Allemagne depuis la côte Ouest de l' Europe .

. Le 25 août 1944, les alliés ont libéré Paris , mettant officiellement fin à la bataille de Normandie.

, mettant officiellement fin à la bataille de Normandie. Les Canadiens ont compté plus de victimes que toute autre division du groupe de l'Armée britannique pendant la bataille de Normandie. Le jour J, 359 soldats canadiens ont été tués, et plus de 5 000 Canadiens ont perdu la vie pendant les deux mois et demi de combats qui ont suivi.

Le cimetière de guerre canadien de Bény-sur-Mer abrite les tombes de plus de 2 000 Canadiens qui ont donné leur vie durant le débarquement de Normandie et au début de la bataille de Normandie.

Fondé le 26 avril 1860, le Queen's Own Rifles of Canada est le régiment d'infanterie qui compte le plus grand nombre d'années de service continu au Canada .

