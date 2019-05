La cinquième saison de la série Free Markets maintenant disponible en ligne





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir été diffusée sur le réseau PBS au Canada et aux États-Unis, la cinquième saison de la série Free Markets est désormais disponible en ligne pour l'ensemble des internautes. Six nouveaux épisodes d'une durée de 30 minutes chacun peuvent être visionnés à partir de la bibliothèque virtuelle du site web de la série et sur les réseaux sociaux.

La série Free Markets initie les téléspectateurs aux principes de l'économie de marché par l'entremise de certains des penseurs et militants les plus respectés et influents des États-Unis et du Canada. Dans la cinquième saison, nous retrouvons parmi les invités :

James Tooley , professeur en politique de l'éducation à l'université de Newcastle et directeur du E.G. West Centre.

Mahmoud Farouk , fondateur et ancien directeur général du Centre égyptien d'études des politiques publiques (ECPPS), une organisation basée au Caire qui prône des réformes axées sur la liberté individuelle et économique et qui a gagné en 2018 le Templeton Freedom Award .

Joseph G. Lehman , président du Centre Mackinac pour les politiques publiques du Michigan , l'un des plus importants laboratoires d'idées aux États-Unis.

Magatte Wade , conférencière de renom et présidente et fondatrice de Tiossan, une marque haut de gamme de produits pour la peau utilisant des recettes et des ingrédients sénégalais.

Stephen Moore , chercheur distingué invité pour le Projet pour la croissance économique de la Heritage Foundation et ancien membre du comité de rédaction du Wall Street Journal .

David Inserra , analyste politique à l'institut Davis pour la sécurité nationale et la politique étrangère de la Heritage Foundation.

Ces entrevues uniques sont menées par nul autre que Robert Guy Scully, qui a été nommé personnalité de l'année 2012 par l'American Public Television et animateur de The World Show.



Ces entrevues fascinantes nous éclairent, à travers les récits personnels des invités, sur des sujets d'actualité tels que l'enseignement privé pour les familles à faible revenu dans les pays en développement, les besoins de liberté individuelle et économique en Égypte, l'entrepreneuriat en Afrique comme vecteur de création de richesse, la présidence de Trump, les tensions entre la liberté et la sécurité et l'influence des intellectuels dans les 50 dernières années.

La série Free Markets est produite par The World Show en partenariat avec l'Institut économique de Montréal. The World Show est une émission de télévision diffusée en Amérique du Nord sur 304 stations affiliées avec PBS. Ce programme télévisé est diffusé dans 141 marchés à travers 44 États américains, dont neuf des dix meilleurs marchés, selon la firme Nielsen.



«?L'IEDM et The World Show sont fiers de pouvoir offrir encore une fois aux téléspectateurs et aux internautes l'opportunité de mieux comprendre les principes du libre marché et en quoi ils sont intimement liés aux enjeux actuels, en invitant des penseurs très respectés qui discuteront de l'oeuvre de leur vie?», explique Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

La cinquième saison de la série est disponible sur notre site web . Les émissions peuvent être visionnées, commentées et partagées sur les réseaux sociaux.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une commandite de la Fondation John Templeton. Les opinions exprimées par les personnes interviewées dans chacun des épisodes ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Fondation John Templeton.

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications et ses interventions, l'IEDM alimente le débat sur les politiques publiques au Québec et à travers le Canada en proposant des réformes fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat.

