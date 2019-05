Sixième édition du prix Inspiration pour le réseau des Villages-relais - Dégelis, L'Anse-Saint-Jean et Yamachiche remportent les grands honneurs

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau de tous les saumons sera obligatoire à compter de la saison 2019 sur la rivière Ouelle ainsi que sur la Grande Rivière, dans la région du Bas-Saint-Laurent....

Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre les communautés autochtones au Canada encore plus fortes et plus saines. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Le sport renforce l'estime de soi...