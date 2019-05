L'ACTRA et la Guilde canadienne des réalisateurs lancent conjointement un service d'assistance téléphonique





Service d'assistance téléphonique dédié au soutien des membres qui signalent des

incidents de harcèlement

TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le 1er juin, l'ACTRA et la Guilde canadienne des réalisateurs lanceront conjointement un service d'assistance téléphonique (un réseau d'urgence en cas de harcèlement et de violence). Ce service bilingue de signalement d'incidents est mis à disposition des membres de l'ACTRA et de la Guilde, partout au Canada.

Le service d'assistance téléphonique offrira un soutien 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dispensé par Morneau Shepell, le principal fournisseur de programmes d'aide au Canada. Le service d'assistance téléphonique sera mis à disposition des membres de l'ACTRA et de la Guilde pour signaler tout incident de harcèlement lié au travail et au plateau. Il fournira des ressources supplémentaires telles que des services de consultation confidentiels et un soutien complet au bien-être. Les membres de la Guilde et de l'ACTRA peuvent accéder à ces services par téléphone, au moyen de discussion en ligne et en ligne via l'application Morneau Shepell's LifeWorks. En ce qui concerne les appels portant sur le harcèlement ou la violence, l'appelant aura toujours la possibilité de parler à un conseiller. Le service d'assistance téléphonique et les services de consultation connexes font partie de l'engagement de l'ACTRA et de la Guilde envers une approche informée des traumatismes pour faire face au harcèlement en milieu de travail.

« Au cours des 18 derniers mois, il est devenu évident qu'un changement de culture au sein de notre secteur est nécessaire pour prévenir et pour réduire le harcèlement. L'ACTRA a maintenu son engagement dans la résolution de ce problème », a déclaré David Sparrow, président national de l'ACTRA. « Nous espérons que le lancement du service d'assistance téléphonique garantira à nos membres un accès à des ressources de soutien disponibles

24 heures sur 24, sept jours sur sept, s'ils ou elles sont victimes d'un incident de harcèlement en milieu de travail ou s'ils ou elles en sont témoins ».

« Nous devons assurer les arrières des personnes courageuses qui ont dévoilé la vérité sur le harcèlement et l'inconduite dans notre secteur. Ces ressources constituent un important pas en avant pour nous aider à réaliser cet objectif », a déclaré Tim Southam, président de la Guilde canadienne des réalisateurs.

Le lancement du service d'assistance téléphonique est la dernière étape depuis que la Guilde et l'ACTRA sont devenues signataires du Code de conduite des industries créatrices du Canada en mars 2018. La mise sur pied de mécanismes de signalement et de services de soutien sont deux des étapes décrites dans le Code auxquelles les deux organismes se sont engagés pour lutter contre le harcèlement au sein de l'industrie cinématographique et télévisuelle.

Le nouveau service d'assistance téléphonique sera financé conjointement par l'ACTRA et la Guilde, avec un soutien financier supplémentaire d'AFBS et de Téléfilm Canada.

À propos de l'ACTRA

L'ACTRA (Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio), est l'organisme national d'artistes professionnels oeuvrant dans les médias enregistrés de langue anglaise au Canada. L'ACTRA défend les intérêts de plus de 25 000 membres partout au Canada et est le fondement de la communauté des artistes professionnels canadiens hautement acclamés.

À propos de la Guilde canadienne des réalisateurs DGC

La Guilde Canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 4 800 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

