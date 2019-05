Sunwing lance sa brochure Croisières 2019-2020 en offrant jusqu'à 200 $ de rabais par couple





MONTRÉAL, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d'annoncer que l'édition 2019-2020 de sa brochure Croisières est désormais disponible en agence de voyages à travers le Québec ou en version numérique sur sunwing.ca . Les voyageurs pourront choisir parmi une sélection de forfaits croisière de deux grands croisiéristes : MSC Croisières et Norwegian Cruise Line . Ces derniers offrent des forfaits comprenant des vols aller-retour à bord de Sunwing Airlines au départ de Toronto, Montréal, Québec et Ottawa ainsi que les transferts terrestres, l'hébergement, les repas à bord et plus encore. De plus, jusqu'au 7 juin 2019, les voyageurs pourront économiser jusqu'à 200 $ par couple sur tous les forfaits croisière dont le départ aura lieu du 17 décembre au 14 avril 2020.



Avec Norwegian Cruise Line , un croisiériste primé offrant depuis 50 ans une expérience de style complexe hôtelier, les vacanciers pourront choisir entre deux navires. Puis, pour la première fois, le voyagiste offrira le Norwegian Encore , qui prendra le large depuis Miami plus tard cette année. Ce tout nouveau navire propose un programme hyper chargé d'activités, incluant une glissade d'eau qui propulse les passagers de l'autre côté du bateau ainsi que la plus grande piste de course à plusieurs étages en haute mer. Les passagers ayant choisi l'itinéraire des Caraïbes orientales pourront explorer de merveilleux ports d'escale, incluant Puerto Rico, les îles Vierges américaines et les îles Vierges britanniques. Le populaire Norwegian Escape , aussi offert depuis Miami, abrite 20 ponts proposant des commodités haut de gamme, dont un palpitant circuit de tyroliennes, un divertissement de classe mondiale comptant des spectacles Broadway et The Waterfront, une promenade de presque un demi kilomètre bordée de délicieux restaurants et d'élégants bars.

Les voyageurs pourront choisir parmi trois navires s'ils choisissent MSC Croisières , lesquelles sont reconnus pour leur impressionnante architecture et leurs magnifiques installations à bord. Par ailleurs, pour la première fois, Sunwing offre le MSC Meraviglia . Ce navire moderne prendra la mer depuis Miami à partir du 22 décembre 2019. À bord, les vacanciers pourront profiter d'un palpitant parc aquatique et d'un divertissement de classe mondiale incluant des spectacles du Cirque du Soleil. Les vacanciers pourront choisir parmi plusieurs itinéraires offrant d'uniques ports d'escale, y compris Belize, le Honduras et l'Ocean Cay MSC Marine Reserve, la nouvelle île privée de MSC dans les Bahamas. En outre, Sunwing offrira à nouveau des navires MSC tant adorés des voyageurs, y compris le MSC Armonia et le MSC Seaside , abritant tous les deux un palpitant parc aquatique, un relaxant AUREA Spa et de un fabuleux miniclub. De plus, les clients Sunwing pourront choisir le forfait boissons « Easy Drink » offrant une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées*.

Tous les forfaits croisière de Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme un enregistrement et un accès à la sécurité aéroportuaire prioritaires**, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Comprend une sélection de bière en fût ou en bouteille, de spiritueux et de cocktails alcoolisés et non alcoolisés ainsi que du vin maison et du jus au verre, de l'eau minérale embouteillée et des boissons chaudes. Le minibar dans la cabine et les restaurants de spécialités ne sont pas inclus.

** Applicable à certains aéroports canadiens seulement

